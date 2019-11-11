「韓張配」成形／朱立倫拒任副手：張善政從都到尾都是韓國瑜的最佳選擇

▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

對於國民黨總統參選人韓國瑜11日正式宣布副手為張善政讓「韓張配」成形，前新北市長朱立倫上午在雲林受訪表示，「非常恭喜」韓國瑜跟張院長一定能同心協力打贏2020總統大選與立委選舉，他也強調，張善政從都到尾都是韓國瑜的最佳選擇。

針對日前朱立倫婉拒韓國瑜的徵詢後，韓陣營才找向張善政，朱立倫回應，今天是宣布副手的好日子，也是「韓張配」成形的好日子，不要再去談曾經怎麼樣，其實從頭到尾，張院長都是韓市長最佳的選擇。朱立倫表示，張善政不論在國政、各方面都一定可以給韓國瑜很多支持與加分，大家都是全力支持、共同努力。

據韓營人士指出，韓國瑜是因張善政已先接下國政顧問團總召的要職，且黨內基層高度期待前新北市長朱立倫擔任副手，多數認為「韓朱配」是最強組合，但是，韓國瑜透過高雄市副市長李四川多次徵詢朱立倫意願後，朱立倫遲遲未給予正面答覆，韓營才轉向徵詢張善政，張善政豐富的經歷也符合韓國瑜的副手條件。

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