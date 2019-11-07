不願幫韓國瑜輔選　王金平直言：為台灣大局就是做好市長

▲王金平 。（圖／記者徐斌慎攝）



記者羅婉庭／台北報導

針對是否願意幫國民黨總統參選人韓國瑜輔選，前立法院長王金平態度保守，僅說「為台灣整個大局，就是幫他做好市長。」

國民黨初選結束之後，王金平曾說他過去支持韓國瑜是支持他選市長；韓國瑜已經向高市府請假，正式啟動總統大選環島行程，在此關鍵時刻，王金平對於是否顧全大局為他輔選，重演去年陸軍大戰的盛況，他依然表示，幫韓國瑜做好市長就是顧全台灣大局。

另外，對於下一步規劃是否有思考？王金平說「當然有啊！」就是順著自然走，該怎麼樣就怎麼樣。國民黨主席吳敦義7日中午在復興北路海鮮餐廳，宴請國民黨團立委吃飯，許淑華、曾銘宗、林麗蟬、柯智恩、江啟臣、陳玉珍、童惠珍、賴士葆等約30位立委出席，黨副主席郝龍斌、曾永權也到場。

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