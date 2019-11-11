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雲端最前線／ET民調／吳敦義若列安全名單 藍不分區恐少2席

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 新聞節目中心／綜合報導

2020年大選進入倒數階段，各黨「不分區立委名單」即將揭曉，民眾對於各黨提出的「不分區立委名單」是否關心？而「不分區立委名單」是否會影響各黨的政黨票比例？同時，若國民黨黨主席吳敦義將自己列在不分區立委安全名單中，有16.4%原本要將不分區立委政黨票投給國民黨的民眾，表示不會把票繼續投給國民黨，國民黨政黨票的得票率將會從原本的33.2%下降至27.7%，減少5.5%，國民黨不分區立委席次估計將減少2席。《雲端最前線》11日邀請台北市議員徐巧芯、台北市議員許淑華、桃園市議員王浩宇、新北市立委參選人賴品妤、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼韓國瑜宣布副手記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

國民黨不分區名單吵的沸沸揚揚，趙少康對此表示，國民黨到了今天這個地步，很多人要負責任，但以最近幾任黨主席的責任最大，馬英九執政了8年，把政權交給了民進黨、朱立倫選上了黨主席卻不肯選總統，最後心不甘情不願披掛上陣，選舉大敗、吳敦義去年勝選有功，但為了自己能選總統，把好好一個局面，搞成今天這個樣子。既然馬、朱、吳都有責任，這次選舉就要以帶罪立功的心情，打一場無限戰爭，所以我建議的吳15、馬17、朱19，是給你們一個展現團結的機會，三人同心，其利斷金。

蔡英文總統日前才到雲林為民進黨提名海線立委蘇治芬輔選，8日又現身雲林參加山線立委參選人劉建國競選總部成立，對於頻頻現身雲林，蔡英文解釋，因為雲林是這次選舉最關鍵的地方，雲林贏，台灣就贏。《雲端最前線》11日邀請台北市議員徐巧芯、台北市議員許淑華、桃園市議員王浩宇、新北市立委參選人賴品妤、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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《ETtoday筋斗雲》

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《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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