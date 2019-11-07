侯友宜堅持中立反對藍綠惡鬥　3個時間點看出態度從未改變

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜一向要求局處首長嚴守行政中立，就算有自己的政治傾向，也絕對不要在公開場合惡意批評任何候選人。回朔自侯友宜2018年3月宣布參選新北市長、雙十國慶的演說以及近日他在市政會議上的言論，都可看出他政治不沾鍋的形象與反對藍綠惡鬥的態度始終如一、從未改變。

離選舉只有66天，侯友宜6日在市政會議上要求在座所有區長、事務官，保持行政中立，若有違反行政中立，他絕對不會寬貸；他強調，身為公務人員幾十年，在去年投入人生中第一次選舉，離開副市長職務時，同樣也告訴他出生入死的兄弟，也是當時的北市政府警察局長胡木源，務必要求警察兄弟嚴守行政中立，這是他做人的堅持，也是他養成的教育。自己經歷過選舉，知道在這過程中很多政治口水和對立衝突，這是他最不樂見的事情。

因此，他希望新北市的事務官、區長，能堅守本分好好為市民努力，不要受到政治的影響。即便有自己的政治傾向，也絕對不要在公開場合惡意批評任何候選人，因為批評不會成就自己，只會帶來更多紛擾和對立。

他說，事務官有他們必須捍衛的中立，不需要迎合任何人，認真做事才是最重要的。「中華民國養育我長大，用行動團結中華民國超越所有形式上的東西，在他心中只有國家的顏色，中華民國就是他的顏色。

雙十國慶日當天侯友宜的演說同樣也提及，這一生當中他有一個永不變的初心，就是警校給他的國家、正義、榮譽，是他一生的價值。這年紀的講這些，也許年輕人沒有感覺，但對他來說，內心充滿澎湃激昂。

他強調，台灣需要的，是像警察弟兄上陣拚博的利他，不能只有利己。其實奉獻給國家是快樂的，要找回犧牲奉獻給我們所愛的國家，這才是讓台灣進步往前走最大的力量，這叫做正義的力量，也就是正氣。年輕的朋友，大家最討厭的是藍綠的惡鬥，台灣就是被藍綠惡鬥弄壞；正向的力量，才是帶著台灣往前走最大的原動力。

再回顧到他去年3月宣布參選新北市長時的演說，「年輕時，我在打拼時，說過一句話：「有心有力夢就會成功」，我希望下一代的機會比我更好、更成功，這就是我們這代人該有的精神。但曾幾何時，我回頭看，政治對立、藍綠衝突，讓下一代人看不到機會、看不到未來。這不是侯友宜要做的事，侯友宜要做對的事，認真、打拼、負責、向前走。我要做對的事情，我就不分黨派、不分顏色，我一定向前走，只要對市民好的，我就努力做。」

從這三個時間點侯友宜所言皆一致，可以看出他對於行政中立且希望台灣跳脫藍綠惡鬥的態度從未改變，他最注重的是市民、國民的安居樂業，但充斥折對立與衝突政治圈，卻讓國家陷入停滯不前的困境，所以他也要求市府員工也要秉持行政中立，絕不要造成對立與衝突。