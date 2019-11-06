黨員籲吳敦義列不分區第一、速清「黑吳」　徐弘庭直言：不妥當

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨不分立委名單將在13日確定，在此之前，已曝光的名單遭譏為「老人名單」。挺吳派黨員6日聚集在中央黨部外抗議，他們強調「不分區立委第1名，實除主席外，他人佔此名份，實為德不配其位 」。對此，中常委徐弘庭表示，這不是好的態度，在結構上並不妥當，不分區名單是一個很強烈政治態度，應該符合社會需求。

挺吳派黨員指出，電話全民調產生的國民黨總統參選人韓國瑜代表出征， 但他因個人與家庭問題層出不窮、團隊未能即時適處，導致民調聲望屢創新低，所以黨員應服從吳敦義領導，傾全黨之力救一人。他們以「黨之趙雲、黨之諸葛 」形如吳敦義，並說他為了藍營重返執政，不惜謙讓總統參選資格，是國失賢明領導人機會。

他們特別點名投入深綠戰區台南的兩位立委參選人蔡育輝、蔡淑惠，強調要開鍘「黑吳」累犯，希望吳敦義列在不分區委員安全名單內，回到立法院為國民黨爭取立院龍頭。

對此，徐弘庭下午出席中常會前受訪表是，黨主席列在不分區通常是一人政黨或小政黨的策略規劃，但以最大的在野黨的黨主席開先例列入不分區名單內，是比較可惜，也會對政黨造成長遠的影響，往後的黨主席可能依照這樣的先例，都將自己列入不分區，這不是好的態度。

針對黨內傳出中央委員將串連對吳敦義投不同意票，徐弘庭說，不分區名單就想青菜蘿蔔，大家都有分別的喜好，他認為不分區名單是結構上的問題，而非操作層面，至於黨主席適不適合開先例排進不分區名單內，並不是那麼妥當，並不是針對個人。

前新北市長朱立倫也多次強調應該多給年輕人機會，徐弘庭對此表示，不分區的名單象徵著國民黨對於中華民國國民的態度，黨內的世代問題不得否認，但這樣的狀況必須要有一個相對的態度做處理，過去在區域立委提名結束之後，很多年輕人，可能因為經驗、能力無法獲得提名，但一個政黨的世代結構應該要跟整個社會相近。

他舉例，若國民黨是一個企業，以目前社會上有競爭力的公司來看，大部分董事長是50-60歲左右，但營運階層30-40歲的年輕人都已經在打國際賽，希望國民黨能夠讓年輕人承擔更多責任、為國家付出。

但徐弘庭也表示，他很反對在這個時間點以擠牙膏的方式討論不分區名單，會讓整個政黨陷入這個議題，不分區提名是中央提名小組與黨主席得職權，現在所有的名次都是臆測。

吳敦義5日受訪時表示，如果專業組有5到6席，政治組優先考慮女性，「假如有適當機會，排在第8、9、10名」，最終要經過中常會通過，以及中央委員會行使同意權，一定會考慮社會觀感；他也坦言，考慮自列不分區第8至10名。