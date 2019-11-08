高雄12月辦罷韓遊行！陳其邁：市民找不到市長自然有反彈

▲陳其邁。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

Wecare高雄、公民割草行動等公民團體6日宣布「1221Wecare台灣大遊行」啟動，籲全台民眾一起響應「高雄罷韓全台反韓」行動。行政院副院長陳其邁8日受訪時表示，民間活動尊重市民意見表達，市民找不到市長，自然會有反彈。

韓國瑜上任高雄市長以來爭議不段，讓不少高雄市民不滿，發起罷免韓國瑜行動。對此，陳其邁8日表示，「這個是民間的活動，我們都尊重市民意見的表達」。他說，「韓市長應該要多花一點時間在市政上，假如市政能夠讓人民滿意，自然而然就會支持市政建設。」

陳其邁提到，假如市長不在家，畢竟很多重要決策還是要市長決定，假如市政推動又不能讓市民滿意，自然而然就會有反彈的聲音表達，「所以我還是要勸勸韓市長應該要多花一點時間在兌現競選承諾，多花一點時間關心高雄市民，否則市民找不到市長，市政推動一些政見又沒有辦法落實，不論對韓市長或是高雄市來講都非常不好，真的苦口婆心勸他。」

另外，談到先前曾大方公開自己的手機號碼，讓民眾打來陳情，陳其邁笑說接到五花八門的內容，「不過很多還是在反映，例如也有接到貓、狗走私或者流浪動物要照顧，給我們很多建議，都會有五花八門。」

針對是否有接到抱怨韓國瑜的電話，陳其邁說，「沒有，都很理性，有什麼意見我都歡迎，就好像邱議瑩委員當民代，過去非常有經驗，能解決民眾的問題，我們都非常感謝。」

其他人也看了這些新聞...

►「不是拿7200萬買房子！」 韓國瑜：我是向銀行貸款

►被爆買7200萬南港豪宅 韓國瑜嗆三立記者：你的問題誤導

►還原真相／韓國瑜7200萬豪宅風波 用「貸款」還賠錢賣掉

更多熱門新聞...

►韓國瑜失業砸7200萬買豪宅 林俊憲酸：庶民出手未免太大方

►韓國瑜7200萬豪宅遭疑「炒房產」 黃國昌：不是說要看見年輕人的痛苦？

►韓國瑜買豪宅 韓辦：庶民就是平民，也有買賣房產的權利

►白白胖胖也是一種美