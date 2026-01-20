找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸：拍拍屁股就走人

▲找藝人婚宴演出卻被放鳥。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

有網友爆料，早在數月前就已簽約、繳款，說好藝人獻唱4首歌，共45分鐘包含拍照，卻在婚禮前一天被臨時告知「藝人不來了」，導致婚禮當天大亂，認為對方經紀公司毫無誠信，更不願承擔應有責任，「丟了一句取消，就拍拍屁股走人了」，一生只有一次的重要婚禮，被搞得亂七八糟。

藝人臨時取消婚宴演出 新人婚禮前一日遭放鳥怒



[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在爆料公社發文，去年10月就與某藝人的經紀公司談好，並簽下合約，將出席1月17日的婚宴演出，內容包括演唱4首歌、總時長約45分鐘，並含拍照互動環節，雙方談妥細節後，原PO也按時支付訂金與尾款，並配合藝人需求安排音響、耳返設備，期盼婚禮能順利進行。

婚顧後續提供當天飯店路線與安全動線，新人也提交表演歌單，經紀人皆已接收。不過去年12月30日，經紀人私訊表示藝人因拍戲行程，演出時間需提前或取消。原訂晚間7點半進場、8點15分離開，最終協調為最晚7點20分離場，新人也同意願意配合。

婚禮前一天才告知取消 他怒：根本早有打算



沒想到婚禮前三天，婚顧傳送完整流程表後，經紀人卻未回應，直到婚禮前一天早上，原PO接到婚顧通知，經紀人表示因拍戲行程提前，藝人無法出席表演，讓準新人傻眼，「設備都租好了，我們要怎麼跟廠商退？ 違約金誰付？這麼臨時我們去哪裡找同等級歌手替補？只丟了一句取消就拍拍屁股走人了」，並認為對方早有取消打算，卻拖到最後一刻。

原PO指出，經紀人強調合約未提及取消需賠償，僅口頭表示願付總價一成，但婚禮結束後仍未收到款項，人生只有一次的婚禮，原本很期待，結果被搞得亂七八糟，「現在家人還有賓客都認為現在是尾牙季，可能其他大公司開的金額比我們高很多，所以選擇放棄我們，也不知道藝人對此事知不知情，還是只有經紀人搞鬼？」

《ETtoday新聞雲》詢問藝人經紀人，不過截至出稿前，尚未取得對方回應。