政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白8度拒審總預算、國防預算　民進黨：赴美也沒用是在等中國同意？

▲▼ 民眾黨訪美團返台記者會-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨與民眾黨今（20）日再度挾人數優勢，在立法院程序委員會封殺今年度中央政府總預算，同時阻擋八年期、總額達1.25兆元的國防特別預算條例草案。民進黨發言人韓瑩痛批，在野黨不顧國際情勢與國家防衛的需求，持續癱瘓預算審查，是否在「等中國同意」？

韓瑩表示，已經不想再計算這是第幾次封殺，但必須嚴肅提醒社會各界，總預算若無法審議，今年度的國防預算會受影響；國防特別預算條例不審，則會使長期的國軍戰力規劃會受到衝擊。藍白兩黨一再犧牲國家的防衛、人民的安全，無疑是在拿國家安全作為政治操作的籌碼。

韓瑩指出，國防部長顧立雄昨日再次清楚說明，為期八年、總額1.25兆元的國防特別預算，並非僅限於對美軍購，還包括在國內建立彈藥、底火、炸藥、夜視鏡等關鍵產線，以及採購台美共同研發的武器系統，目的正是強化台灣的自主防衛能力與國防韌性。令人不解的是，這些攸關國家安全的項目，藍白兩黨為何連進入實質審查都不願意？

韓瑩直言，民眾黨黨團總召黃國昌，明明都快閃去了一趟美國，美國官員也見了，大樓照片也拍了，何以回到台灣，仍要繼續反對審查所有的國防經費？又為何為連開會都要夾帶機密文件出場？行徑令人難以理解。

韓瑩質疑，國民黨主席鄭麗文多次公開宣稱，今年上半年就要出訪北京、會見習近平，並稱此行具有「重大戰略意義與訊息」。難道就是為了讓鄭麗文見到中共領導人，所以才要指使藍白立委們不斷阻擋、封殺國防預算嗎？

韓瑩重申，台灣的國防不應成為政治操作的籌碼，台灣的立法院審不審國防預算，更不該淪落到要看中國的臉色。韓瑩強調，呼籲藍白立委對國家忠誠、對工作負責，儘速排審總預算與國防特別預算條例。

