韓國瑜稱隱私權遭侵害　黃國昌：庶民形象破功後惱羞成怒

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜遭週刊爆料花7200萬買豪宅，被疑有炒房之嫌，韓國瑜7日在臉書發出4點聲明，譴責週刊未經求證逕行報導，強烈質疑洩漏交易資訊者之背後動機。對此，時代力量立委黃國昌8日表示，韓國瑜針對自己一開始營造的庶民形象，在週刊報導後發現行為與庶民沒辦法自圓其說，才會突然惱羞成怒說隱私權被侵害。

黃國昌7日在臉書發文，表示企圖營造庶民形象的韓國瑜遭週刊揭露7200萬的炒房新聞後，目前絕大多數的討論都置於韓國瑜庶民形象的破滅。另外，韓國瑜也大動作質疑是誰洩漏他的財產資料、侵害其個人隱私，除了遭週刊駁斥外，更遭指「洩密的人其實呼之欲出」。他說，韓國瑜大可不必動怒，可以查一下當時台肥董事長李復興是誰的人馬或許就有線索。

▲韓國瑜南港豪宅。（圖／記者葉南州攝）



黃國昌8日受訪時表示，台肥作為一個國營企業，政府在政策上應抑制不正常的房地產炒作，因此央行才針對豪宅訂有限貸措施。但是台肥竟然用自己的錢以分期付款之名，行代理資金之實，事實上台肥這樣資金代理的行為根本不符合相關規定，究竟是當初是怎麼做的，也是現在要去調查的重點。

黃國昌表示，韓國瑜聲稱自己隱私權被侵害，他恐怕自己要重新想一想，因為從台肥公開發行的財報中，都可以清楚看到當初台肥的確有做這件事。

黃國昌認為，韓國瑜對於自己一開始營造的庶民形象，在週刊報導後發現行為與庶民形象沒辦法自圓其說，才會突然惱羞成怒地說隱私權被侵害。他提醒韓國瑜現在參選的是總統，參選這個職位對國家未來的影響有多大韓國瑜應該心知肚明，因此必須把過去炒作豪宅的行為作出回應說明、公平加以檢視。

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