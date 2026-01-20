台南、仙台締盟20周年　黃偉哲親赴日本頒贈議長「榮譽市民」深化情誼

▲台南市與仙台市締盟20周年，市長黃偉哲親赴日本，與仙台市長郡和子、市議會議長野田讓會晤。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市與日本仙台市迎來締結友誼市20周年的重要里程碑。市長黃偉哲20日特別率團前往仙台，與仙台市長郡和子、市議會議長野田讓會晤，共同慶祝這段橫跨兩個世代的城市情誼，並親自頒贈「榮譽市民證書」予野田讓議長，表彰其多年來促進兩市交流的卓越貢獻。

黃偉哲表示，仙台是台南在日本締結的第一個友誼市，20年來，雙方不僅在官方層面密切互動，更在多次重大天災中彼此扶持，建立如家人般的深厚情感。他提到，去年6月致贈仙台的蘭花，今年初再度綻放新蕊，正象徵台南與仙台的友誼持續延續、生生不息。

黃偉哲也笑說，雖然今日仙台戶外氣溫降到零度以下，但市民與市府團隊的熱情，讓人倍感溫暖。他強調，人生難得幾個20年，期待未來能將這份深厚情誼，轉化為更多具體且長遠的交流成果，讓台南與仙台的友誼跨世代延續。

仙台市長郡和子則表示，非常感謝黃市長在締盟20周年這個重要時刻親自來訪，並回憶去年11月率團造訪台南時，受到的熱情款待，對台南留下深刻而溫暖的印象。她指出，20周年是雙方交流的重要節點，當天同步於仙台車站舉辦台南宣傳活動，讓她感到格外感動。為紀念這段友誼，郡和子市長特別致贈象徵祝福與堅定情誼的「締盟20周年紀念達摩」，期盼兩市未來能在更多領域持續深化合作。

仙台市議會議長野田讓也回憶，去年訪問台南期間，深刻感受到黃市長與台南市民的真誠與溫暖。他特別提到，2011年「311大地震」發生後，台南即時伸出援手，給予仙台實質協助與精神支持，這份跨越國界的情誼，至今仍令仙台市民銘感於心。

黃偉哲於會中親自頒贈「榮譽市民證書」予野田讓議長，感謝其長期推動台南與仙台在身心障礙福利、文化交流及防災合作等多元領域的努力與貢獻，並表示這份證書代表台南市民最誠摯的感謝。

除正式拜會行程外，市府團隊也在仙台車站2樓舉辦台南農特產品試吃活動，吸引大批民眾駐足品嚐。現場人潮絡繹不絕，在締盟20周年的特別日子裡，台南與仙台的老朋友們共享美食，也共享這段走過20年的深厚友誼。