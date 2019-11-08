韓國瑜買7200萬庶民豪宅　朱立倫：他當時失業，其實過得蠻慘的

▲前新北市長朱立倫8日到桃園為立委呂玉玲到龍潭傳統市場拜票輔選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前新北市長朱立倫8日到桃園為黨籍立委參選人呂玉玲站台輔選，被問到總統參選人韓國瑜最近身陷南港豪宅事件案，朱立倫為韓抱屈說，韓國瑜當時失業中，其實過得蠻慘的，連房貸都付不出來，希望大家不要因政治因素、選舉操作而窮追猛打。

距離明年初總統大選與立委選舉將屆，朱立倫全台跑透透為黨籍立委參選人造勢，8日上午重返桃園，為呂玉玲到龍潭傳統市場拜票，沿路與攤販搏感情，還在龍元宮前客語教學，都受到龍潭鄉親熱烈歡迎。

媒體詢問，相較之下比起韓國瑜，朱立倫勤跑基層似乎更像母雞，朱立倫認為，明年大選的主角只有韓國瑜一人，他只是配合主將，負責助攻的配角；至於這幾天韓國瑜的「豪宅事件」？朱立倫指出，韓國瑜8年前與妻子合力購買預售屋自住，可能因評估不慎，但後來付不出貸款，其實蠻慘的，韓賠了不少錢，希望大家不要因政治因素、選舉操作而窮追猛打。

▲前新北市長朱立倫8日為立委呂玉玲到龍潭區龍元宮示範客語教學。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫還說，每一個助選行程都是挑戰，不過不要每個人都跟顏寬恒一樣，要唱聽海，也不要像馬文君一樣去要去立槳，那太硬了，他來龍潭與呂玉玲在龍元宮前客語教學也很有趣。

呂玉玲說，朱立倫是前桃園縣長，對桃園了解很深入，在地方也有廣泛人脈，朱立倫來助選給她很大的加分，至於朱講客語的表現，她認為朱講的很好，應該有90分以上。

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