曝新北市長最新民調「李四川隱憂」　媒體人：藍白分裂蘇巧慧勝出

▲民進黨立委蘇巧慧、北市副市長李四川。（合成圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

TVBS今（20日）公布新北市長最新民調，藍白合推派台北市副市長李四川，則李四川47%，領先綠委蘇巧慧15個百分點，若改派新北副市長劉和然或民眾黨主席黃國昌，兩人皆低於蘇巧慧。對此，媒體人樊啓明分析，李四川在年輕選票上明顯較弱、面對綠營強勢組織戰防禦能力仍有漏洞，他也強調，若黃國昌、李四川兩人同時參選，極大機率會讓蘇巧慧在藍白分裂中勝出。

樊啓明表示，根據TVBS民調結果，在藍白完成整合的前提下，只有李四川能穩定擊敗民進黨的蘇巧慧，其餘兩人若代表藍白參選，目前均處於落後狀態，不過，雖然李四川領先蘇巧慧有15個百分點的差距，但他仍存在一些小隱憂。

樊啓明指出，20-29歲是蘇巧慧在年齡層唯一領先的區間，李四川存有世代斷層，年輕選票上明顯較弱。至於新北最大票倉板橋，蘇巧慧也小幅領先，板橋不僅是新北市政府所在地，也是全台人口最多的行政區，具有高度指標意義，李四川在面對綠營強勢組織戰時，防禦能力仍有漏洞。

樊啓明指出，從數據顯示，李四川是國民黨與民眾黨支持者（分別有90%與74%支持李四川）的最大公約數。雖然這份民調沒做黃國昌如果堅持參選，三腳督的局面，但交叉比對後顯示，黃國昌核心支持度（18%）跟李四川（44%）有不小距離，難以操作棄保。

樊啓明強調，另外，李四川一對一蘇巧慧能贏15個百分點，而黃國昌一對一會輸6個百分點，若兩人同時參選分食在野票源，極大機率會讓蘇巧慧在藍白分裂中勝出。

此次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。