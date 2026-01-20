應援SJ！高雄地標點亮寶藍燈海　捷運主題列車、人行道號誌必朝聖

▲SJ 20週年將到高雄巨蛋開唱，高雄4大地標已點亮寶藍色燈光應援。（圖／翻攝自陳其邁臉書）



記者許宥孺／高雄報導

韓流帝王SUPER JUNIOR （SJ）週末將在高雄巨蛋開唱，為應援這極具里程碑意義的20週年，高雄市政府與演唱會主辦單位iME TW合作，於高雄4大地標點亮代表SJ的寶藍色，高雄捷運還推出專屬列車、巨蛋站成員個人月台，指定商圈更有「 1 step 2 step」人行道燈號。經發局也祭出商圈夜市優惠券，可用於全市超過400家店家，讓E.L.F.拍好拍滿、朝聖偶像同款美食。

20週年巡演登場 3天吸引4.5萬名E.L.F.朝聖



Super Junior迎來出道20週年，曾連續4年獲得韓國唱片銷量總冠軍，至今在YouTube有7支影片突破1億次點閱觀看，全新巡演「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR in KAOHSIUNG」將在1月23日至25日於高雄巨蛋舉辦，預計吸引4.5萬名E.L.F.到場應援。市長陳其邁為了歡迎灶咖男團和E.L.F.，日前也將臉書大頭貼換成SJ同款手勢，搭配藍色系帽子和神似手燈的鑽石棒，讓E.L.F.又驚又喜。

▲▼SJ 20週年應援。（圖／翻攝自陳其邁臉書）



四大地標寶藍點燈 為20年回憶同步閃耀



為完整20年的回憶，高雄市政府串聯城市地標，安排1月19日至25日，於高雄流行音樂中心、愛河、美麗島、旅運中心點亮屬於SJ應援色的寶藍燈光，每晚5點30分至11點亮燈。

▲▼承億酒店響應地標應援，泳池畔餐酒館點亮寶藍色。（圖／承億酒店提供）



承億酒店也響應燈光裝置加入應援行列，24樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧POOL BAR，以及27樓BAR KAO泰式餐酒館皆同步點亮寶藍色燈光；POOL BAR 現場更設置Super Junior演唱會意象大型投影，營造沉浸式的應援氛圍。此外，活動期間凡在27樓BAR KAO拍照打卡，即可獲贈一杯應援酒「SUPER 10」，邀請粉絲一同舉杯同樂，數量有限，送完為止。

▲高雄捷運巨蛋站設置SJ成員專屬月台。（圖／讀者提供）

捷運限定應援登場 專屬列車與成員月台驚喜現身



高雄捷運也推出期間限定應援，即日起至25日，紅線捷運將有專屬Super Junior的「EXPRESS」列車，以及20週年巨蛋站成員個人月台，不過主題列車採彈性調度，捷運APP無法即時查詢班次，實際發車時間依當日人流調整。

「1 step 2 step」人行道燈號 粉絲必朝聖



此外，20日至25日，中央公園(新堀江商圈)：中山一路/五福二路、五福二路/玉竹三街；駁二藝術特區大勇路/公園二路口，也設置「20週年起步走」人行道燈號，可以看到「 1 step 2 step」歌詞，E.L.F.絕對會愛死！

▲商圈夜市優惠券發放地點。（圖／經發局提供）



商圈夜市優惠券必領 打卡偶像同款美食



高雄市經發局也祭出面額50元的「2026商圈夜市優惠券」，樂迷們憑指定演唱會票根即可至捷運左營、美麗島及巨蛋等站點進行兌換，並能馬上用於在地40餘處商圈夜市和超過400家合作店家消費使用，邀請粉絲跟隨偶像的足跡，深入探索高雄大街小巷及美食小吃。

高雄限定周邊 20週年快閃店必逛



義享時尚廣場則和主辦單位iMe TW合作，1月21日起，一連五天將在百貨1F舉辦限定快閃店，最受矚目的焦點，莫過於專屬高雄的「高雄限定短袖 KAOHSIUNG EXCLUSIVE T-SHIRT」，除了演唱會必備的應援手燈外，快閃店更引進多款精緻周邊，包括可自由搭配喜愛成員的「專屬手燈套」、充滿儀式感的「相框相片組」、以及方便隨身佩戴的「紀念鑰匙圈」。

▲▼SUPER JUNIOR快閃店。（圖／義享時尚廣場提供）

