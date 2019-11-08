馬英九：蔡英文是史上「最自我感覺良好」的總統

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜8日連續出席醫界、公教軍警消挺韓後援會，晚間6時出席台商後援會，國民黨歷任黨主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫以及現任黨主席吳敦義都到場力挺韓國瑜。馬英九在致詞時，細數總統蔡英文的經濟、外交、兩岸政策，並笑說蔡英文一直喜歡說台灣現在是經濟以來有史最好，他覺得蔡英文是史上「最會自我感覺良好」的總統。

馬英九表示，現在兩岸關係跌到谷底，不但陸客大量減少，今年觀光業估計損失上看1500億，蔡政府常說現在是台灣經濟最好時刻，還說大量台商回台投資，但這是因為中美貿易戰逼台商出走，不是蔡英文改善台灣投資環境而吸引來的。

馬英九指出，蔡英文喜歡說現在經濟是有史以來最好的，他認為蔡英文是史上「最會自我感覺良好」的總統；蔡英文執政以來，國際關係受到嚴重的衝擊，他當總統8次參加世界衛生大會（WHA）還有國際民航組織年會（ICAO），但是蔡英文接任總統後，都沒辦法參加了。

此外，馬英九還表示，他任3年4個月就丟掉7個邦交國，在過去這麼多年來，這是丟邦交國最快的總統，而且丟了之後，剩下15個邦交國是中華民國開國108年以來邦交國最少的時候，如果蔡英文還這樣繼續下去的話，邦交國還會繼續減少，說不定通通丟光。

▼馬英九出席「台商後援會」。（圖／記者李毓康攝）