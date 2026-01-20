　
社會 社會焦點 保障人權

獨／恐怖虎媽囚女900天！一天2餐「菜尾」...逼40kg減肥至30kg亡

▲▼大甲21歲女子活活餓死也不敢逃，警方初判，被發現打更慘。（圖／ETtoday資料照）

▲台中大甲一名21歲陳女遭媽媽詹女拘禁虐待900多天，檢方近日起訴虎媽貓爸。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中一名恐怖虎媽詹女囚禁年僅21歲二女兒陳女900多天，近日被檢方依拘禁致死罪起訴。據了解，詹女跟丈夫、大女兒生活正常，詹女每天會把食物準備少份量，且只給2餐，目的是要讓約40多公斤女兒「減肥運動」，結果陳女最終瘦到剩30公斤，因長期營養不良導致多重器官衰竭而亡。

2道門鎖加固　虎媽隨身攜帶鑰匙

檢警查出，詹女手段惡劣，甚至到令人匪夷所思的程度。自2023年1月左右，詹女就強行幫陳女退學，直接把人關進房間，用電線綁在喇叭鎖上，另一端再綁於樓梯欄杆上，從內部想逃出，幾乎不可能。

又後來，詹女又逼女兒進入浴室內生活，再用另一層電線綁住門鎖，另一頭繫在一只五斗櫃上面。詹女隨身攜帶鑰匙，只有自己能自由進出房間內。

瘦小女兒被逼減肥　900多天如地獄

這一囚禁，就是長達2年7個月，約莫900多天。陳女被媽媽困在裡頭，只被交代能讀書、運動，詹女甚至下令要女兒運動減肥，但是陳女明明才40多公斤，屬於正常體重範圍，卻被逼迫減重，相當不合理。

據了解，詹女跟陳父、陳家大女兒（就讀大學鮮少返家）都知陳女被鎖在房內，「一家人」每天的吃食都正常，詹女會額外將飯菜分成一小份，再包裝好丟置在浴室門口，提供給二女兒食用，一天僅有2餐，但份量嚴重不足，導致陳女40多公斤掉到剩下30公斤，嚴重營養不良。

虎媽不敢開門　聞屍臭闖入滅證

去年9月21日上午，詹女把2包菜粥丟棄在浴室門口，敲門也沒獲得回應，竟然不敢打開門，也不加以確定女兒情況，更未撥打119電話，並且未再進入女兒房內，導致女兒最終孤獨在浴室內，因長期飢餓、營養不良導致多重器官衰竭而亡。

直到9月25日凌晨，詹女為了要掩蓋屍臭味，解開浴室門口上的電線，將遺體搬出後開始清理浴室，老公陳男發現後騎車前往報警。

檢方認定，詹女涉犯刑法第302條私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪嫌、家庭暴力罪；陳男涉犯幫助加重私行拘禁罪嫌、家庭暴力罪，今日偵結起訴，法院裁定續押。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

