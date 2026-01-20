　
    • 　
>
國際

川普關稅最快今晚宣判！　美貿易代表：若敗訴「啟動備案」課到底

▲▼ 美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 葛里爾稱幕僚已備妥多項備案。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最高法院最快20日將就總統川普對等關稅法源依據做出關鍵裁決，貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）對此透露，若判決結果不利，白宮「隔天將立即啟動」替代方案，透過其他法律途徑重新實施關稅措施，強調行政團隊已備妥多種選項，確保實現川普目標。

葛里爾15日接受《紐約時報》訪問指出，關稅將持續成為總統貿易政策一環。他透露，幕僚團隊在政府上任初期便向川普提供「多種不同選擇」來實現貿易目標，代表即便現行法源被法院否決，白宮仍能轉向其他法律授權，在全球範圍內課徵類似的關稅。

最高法院審查IEEPA合法性　最快20日公布

▲▼川普,歐洲,關稅。（圖／路透）

▲ 川普揚言對歐洲國家發動「格陵蘭關稅」。（圖／路透）

最高法院目前正審查川普依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球貿易夥伴課稅的合法性，外界預期法院可能在未來幾周內做出裁決，最快可能在當地20日公布。IEEPA賦予總統在緊急狀態下採取經濟制裁的權力，但川普過去一年來頻繁動用此法，以縮減貿易逆差、阻止非法藥物流入及處理其他國際情勢為由，迅速提高或降低多國關稅。

川普17日再度引發爭議，揚言對7個歐洲國家加徵關稅，除非丹麥同意出售格陵蘭給美國。盛德律師事務所律師墨菲（Ted Murphy）分析，川普很可能再次援引IEEPA實施上述關稅，因為「沒有其他貿易法規能涵蓋這種情況。」

貝森特為川普辯護　稱關稅可避免戰爭

財政部長貝森特則在NBC節目中試圖為川普辯護，聲稱相較於因格陵蘭問題引發武裝衝突，關稅是較佳選擇，「宣布國家緊急狀態是為避免另一場國家緊急狀態」，「總統正運用美國經濟實力避免激烈戰爭。」

批評者認為，川普對歐洲的關稅威脅公然濫用對緊急狀態法規。肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）直言，「緊急權力是為應對緊急狀況，格陵蘭根本沒有緊急情況，這太荒謬了。」喬治城大學法律中心教授弗拉德克（Stephen Vladeck）也批評，川普政府一邊試圖說服最高法院認可對IEEPA的新穎詮釋，一邊卻威脅採取更激進的使用方式，「川普總統對自己的法律論述毫無幫助。」

專家：不利判決難阻川普以關稅推動野心

▲▼美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普去年4月在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。（圖／達志影像／美聯社）

即便法院裁決不利川普，他課徵關稅的能力究竟會受多大限制仍不明朗。康乃爾大學經濟學教授普拉薩德（Eswar Prasad）指出，不利判決可能迫使川普改變策略或轉換法律依據，但川普似乎執意將關稅作為推動地緣政治野心的工具，「照這個發展，即使最高法院做出不利裁決，也很難阻止他用關稅對付其他國家的做法」。

白宮備301條款等多項法源　強調國會已授權

葛里爾在訪談中列舉多項替代法源，包括川普第一任期間用於向中國課稅且撐過多次法律挑戰的301條款，以及232條國安法規、122條國際收支問題和338條反制他國歧視性待遇的法律，強調國會已確實將大量關稅權限授予總統。

01/18 全台詐欺最新數據

460 1 1372 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸
快訊／載2台灣遊客　墜機瞬間曝
獨／21歲女囚禁亡！貓爸撿到鑰匙偷闖入　女兒悲喊：你終於來了
獨／一天2餐「菜尾」...女兒被逼40kg減肥至30kg亡
逆子37刀砍殺雙親　蔥油餅夫妻家屬發聲明
