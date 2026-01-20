找到殘骸！「機體嚴重受損」難以接近　2台籍遊客生死未卜

▲ 熊本阿蘇火山發生觀光直升機失聯事故。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本熊本縣阿蘇火山20日上午驚傳觀光直升機失聯，機上載有2名台灣旅客及64歲日籍飛行員。熊本縣警方約於當地下午4時10分發現嚴重損毀的機體殘骸，經目視確認機體編號後，證實就是失聯的直升機。

綜合《熊本朝日放送》等當地媒體，熊本縣警直升機在阿蘇中岳第一火山口東北側的斜坡上發現疑似墜落的機體，肉眼辨識機身編號後確認為失聯的觀光直升機，機身嚴重破損且目前難以靠近，機上台籍41歲男性、36歲女性與日籍駕駛安危仍不明朗。

消防單位於上午11時4分接獲機上乘客智慧型手機自動碰撞偵測系統通報「強烈撞擊」警訊，但回撥時已無人接聽。隨後營運該機的阿蘇卡德利動物樂園於11時50分報案，表示旗下一架執行觀光飛行的直升機逾時仍未返航。

失聯直升機為羅賓遜R44型，原定執行約10分鐘的觀光航程，飛越草千里、米塚及阿蘇中岳火山口等景點上空，為當天第3趟飛行。警消與航空自衛隊蘆屋、新田原救援隊的U-125及UH-60直升機隨即展開大規模空中搜索。

