蔡英文、賴清德台南合體站台！林俊憲：民進黨團結氣勢對支持者最大鼓舞





▲賴清德、蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨「最強組合」蔡英文、賴清德終於要合體了！民進黨立委林俊憲競選總部11月2日早上在台南成立，總統蔡英文、前行政院長賴清德都將現身站台。林俊憲31日受訪時表示，兩位最強的人一起替候選人站台，就是替民進黨展現團結氣勢，對支持者來說是最大的鼓舞。

林俊憲與蔡英文聯合競選總部2日早上九點在台南成立，賴清德預計上午九點半到場、待到11點，蔡英文則預計10點現身，兩人「同台」機率極大。若成功同台，將是蔡賴兩人自初選後首度合體。

林俊憲2日受訪時表示，這是他跟小英總統的聯合競選總部，總統會親自來主持開幕，自己的選區承接賴清德之前立委時期的選區，當然也希望對方來輔選。他說，「蔡賴都會到，不管什麼形式，他們都會到場，民進黨就是團結，對支持者士氣、心情都是大大鼓舞，就候選人來講，最強的人來幫我們助選，賴清德蔡英文實現民進黨團結一致，對我們未來打選戰非常重要。」

針對外界期待蔡賴配，林俊憲說，他也不知道會不會有蔡賴配，這是總統職權，要尊重總統最後決定。不過，選舉已經全面展開，就候選人立場，蔡英文及賴清德能一起來到同一個競選場合，對支持者就是最大鼓舞，民進黨展現最大團結精神，什麼配已經不是重點，實際行動展現團結才是大家所共同期盼。

他強調，蔡英文及賴清德這樣的時間組合，是非常重要的象徵意義，「民進黨團結一致，全黨攜手，打贏總統立委大選。」

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