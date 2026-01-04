　
政治

初選倒數拚人氣！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台

▲▼初選倒數！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲初選倒數！賴瑞隆造勢找9立委站台。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選倒數，4戰將把握最後關鍵時刻衝刺，立委林岱樺、許智傑、邱議瑩今（4）日展開車掃宣傳，邱更找來立委黃捷合體吸睛，賴瑞隆則於傍晚在捷運鳳山西站旁空地舉辦「真誠無畏之夜」造勢活動，找來9立委相挺，展現其深厚人緣與跨區域支持力量。

邱議瑩今日下午車隊掃街至哈瑪星代天宮，特別找來在地立委黃捷合體，她說，她們在立法院的法案互動上幾乎都是合作無間，未來還需要有更多的好朋友一起來相助，謝謝黃捷今天特別來，還有這麼多的姐妹們來加油，讓她信心大增，會贏得最後的勝利。

▲▼初選倒數！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼邱議瑩合體黃捷車掃吸睛。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼初選倒數！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台 。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷喊話，在地的鄉親都很期待議瑩委員可以接下市長初選勝利的棒子，延續陳其邁市長的光榮，讓哈瑪星的繁榮越來越順利，越來越發光發熱。

▲▼初選倒數！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲屏東縣長周春米力挺賴瑞隆。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴瑞隆今日則在鳳山舉辦造勢活動，現場超過300位里長及百工百業熱情力挺，氣氛熱烈。活動一開始，多位跨縣市立委到場「好友相挺」，包括高雄在地立委邱志偉、李柏毅，屏東立委鍾佳濱、徐富癸，彰化立委陳素月，以及不分區立委郭昱晴、沈伯洋、沈發惠與山地原住民立委伍麗華共九位立委，以及屏東縣長周春米齊聚支持賴瑞隆，展現其深厚人緣與跨區域支持力量。

另外，高雄市議長康裕成也率領多位跨派系高雄市議員高雄市議員李喬如、簡煥宗、郭建盟、何權峰、湯詠瑜、陳慧文、黃彥毓、張博洋、李順進、陳幸富、范織欽、高忠德、黃文志、張勝富、邱俊憲、林富寶；以及前議員陳致中、議員參選人蔡秉璁、尹立、黃偵琳、黃敬雅、薛兆基、郭原甫、洪村銘、張耀中、黃淑美、張育臺等人，以及大高雄由張宇讚總主席帶領超過300里長上台力挺。

同時，新北市議員戴瑋姍、彰化縣議員洪騰明、張欣倩、楊子賢、劉珊伶、藍駿宇等人亦專程南下給予支持，展現賴瑞隆的好人緣；眾人共同喊出「信賴高雄，邁向新局」口號，呈現大團結氣勢，成為城市穩定向前的最大後盾。

▲▼初選倒數！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼許智傑有信心最後一週衝刺到初選勝利。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼初選倒數！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台 。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑則說，初選剩下最後一個禮拜，接下來會繼續安排車掃、市場問候等等，直接接觸選民，會把握最後一個禮拜，從黃金交叉後的小勝衝刺到初選勝利。

▲▼初選倒數！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼林岱樺車掃，主打「市民最大咖」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼初選倒數！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台 。（圖／記者賴文萱翻攝）

林岱樺主打「市民最大咖」，她強調市民就是最大的主角、最大的天王，「這場選舉不是派系的分配、也不是少數人的決定；高雄是全體市民的家。」她強調，她沒有派系奧援、也不靠山頭；唯一要效忠的對象，就是高雄市民，今天活動是為了挺一個信念「市民最大、市民做主」。

01/02 全台詐欺最新數據

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答

沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話

大陸官媒與社群平台散播所謂「衛星影像」，揭露綠委沈伯洋在台北居住地與工作地點，甚至直接標註鄰近大安森林公園位置，並以「給一點大陸科技小小震撼」、「台獨頑固分子哪裡逃」等語進行公開恐嚇，引發外界對中共「跨境鎮壓」行徑的高度關注。而沈伯洋4日現身高雄，為民進黨立委賴瑞隆站台。

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

嗆3初選對手「減法思維」　林岱樺喊沒派系：我只效忠200萬高雄市民

賴瑞隆高雄市長造勢活動立委支持選舉

