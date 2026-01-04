埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

▲「反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟」發動民抗議陳情。（圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府針對允捷公司開發之「埔里廢棄物掩埋場設置案」，今天召開第一次環境影響評估審查會議，審查結果認為業者未充分回應水土保持、水汙染等環境生態疑慮，決議修正補件，並將於4月中旬前再次進行一階審查；反對團體則表達強烈遺憾，後續將組織更大規模的抗爭行動，直到本案撤回或不予審查為止。

「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」今天號召350位埔里鎮民前往會場南投婦幼館外，珠仔山社區居民透過社區行動劇演出，強烈質疑於重要水源涵養區上游設置事業廢棄物掩埋場，恐對大埔里地區的民生用水、生態環境與地方產業將造成長期且不可逆的風險，以及本案選址正當性、環評程序正義與環境影響說明書之專業可信度；立委馬文君、羅美玲也親臨現場，與民眾一同嚴正表達反對立場。

今天的南投縣環境影響評估審查委員會第1次會議做出6點決議：1.請開發單位於3月15日前，依決議及各委員、相關機關及各方意見補充、修正後，於4月15日前再召開會議；2.請開發單位強化說明本開發行為之重要性、需求性及合理性，並檢附相關佐證資料或其他案例之證明文件；3.請開發單位3月15日前於埔里鎮辦理至少3場公開說明會，且每場辦理方式應準用《環境影響評估法》第22條及環境影響評估公開說明會作業要點規定；4.請開發單位著重針對挖填方量之疑慮、邊坡穩定、水質保護、地表水及地下水流向及污染滲透問題、生態等環境因子之疑慮補充說明；5.請開發單位針對各委員及相關機關審查意見進行完整回覆；6.依《環境影響評估法》第13條之1規定，開發單位未於期限內補正或補正未符合主管機關規定者，主管機關應函請目的事業主管機關駁回開發行為之申請，不得申請展延；結論即修正後再召開會議。

反埔里掩埋場大聯盟批評，允捷公司對攸關公共安全的重大開發案態度輕率兒戲，目前所提出之環境影響說明書內容錯誤百出，從基礎資料蒐集、環境現況描述到污染風險評估，皆存在明顯疏漏與不符事實之處，未能如實反映埔里地區的水文地質特性，對地下水流向、污染擴散途徑及氣候變遷風險的評估更流於形式，根本無法作為環評審查與公共決策的正當依據。

該聯盟也質疑本案環評程序，地方居民長期未被充分告知、資訊揭露不足，缺乏實質且有效的公共參與，已明顯違背環評制度的「預防原則」與「公民參與」核心精神，且如同審查會委員指出，本開發案既然完全看不出「重要性、需要性與合理性」，環評就不應淪為替特定開發案背書的形式程序；開發商若應環評會要求，在3月15前召開至少三場說明會，該聯盟將持續擴大抗爭，表達反對立場。

該聯盟呼籲縣府：一、立即停止本案環評程序，重新審議選址的正當性與必要性；二、正視埔里作為關鍵水源地的公共利益定位，將水資源安全列為不可退讓的政策底線；三、建立真正公開、透明，且具實質影響力的公民參與及資訊揭露機制，也呼籲業者應秉持企業社會責任，主動撤回本案開發申請，避免繼續危害大埔里地區的水源安全。