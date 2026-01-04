鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

▲消防員於福興溫泉主題親子共融公園傳授鋰電池使用安全守則、CPR實作技巧。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

119消防節本月將屆，針對現代生活不可或缺的3C產品，南投縣消防局加強宣導鋰電池使用安全，呼籲民眾選購行動電源時務必認準經濟部標準檢驗局 (BSMI) 認證，並貼有商品安全標章的產品，同時注意「避免過熱、過充、撞擊」的保養核心原則。

埔里和中心碑消防分隊為配合防火周主題日，今天前往埔里鎮福興溫泉主題親子共融公園舉辦鋰電池使用安全宣導活動，提醒民眾充電時要遠離易燃物且保持通風，切勿邊充邊用，或在睡覺無人看管時充電；若電池出現膨脹、漏液或發燙等異常，應立即停止使用；平時也要使用原廠充電器，避開高溫曝曬；最重要的是廢棄鋰電池絕不能丟垃圾車，務必交給超商或回收站等指定回收管道，才能防止爆炸與火災風險。

「全民CPR實作」也吸引大批家長帶著孩子參與，在教官指導下認真以「安妮」人偶練習按壓；消防員同時準備吸睛的可愛鋁箔氣球，贈送給認真聽講的親子民眾。

南投消防局表示，南投身為觀光大縣，希望透過這次活動，讓全台遊客來到南投共融公園享受休閒時光時，也能在歡樂中帶走滿滿的防火常識。