自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

▲民進黨嘉義縣議員黃榮利。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者詹詠淇／台北報導

2026地方大選逐漸升溫，嘉義縣長翁章梁將屆滿兩屆任期，民進黨將由立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利進行初選，黃榮利日前於地方發文宣稱，黨主席賴清德曾於2023年3月囑咐，「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」。民進黨對此表示，賴清德特此澄清並無此事，中央黨部並特別再次提醒所有參與初選之本黨參選人，都應遵守初選相關規定。黃榮利今（4日）於初選政見會受訪時強調，除非賴清德親口告訴他，他才會相信。

民進黨中央黨部於2025年12月31日發聲明表示，針對本黨嘉義縣長初選參選人黃榮利，於地方散發平面文宣中提及，賴清德主席曾於2023年3月囑咐：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」一事，民進黨賴清德主席特此澄清並無此事，中央黨部並特別再次提醒所有參與初選之本黨參選人，都應遵守初選相關規定。

民進黨今（4日）舉行2026嘉義縣長提名政見會，邀請蔡易餘與黃榮利闡述對嘉義縣的願景，黃榮利會後受訪時表示，賴主席跟他說的話，「我都能夠理解啦，因為他是主席，他有他的立場」。賴清德有沒有說這句話？「除非他親口告訴我的話，只有他親口告訴我，我才會相信」。

黃榮利還說，「其他傳聞，我都笑笑，除非他親口告訴我」，如果賴清德反對他參選的話，也應該會直接叫他退選。

蔡易餘受訪時則指出，自己每次參選，從立委到這次縣長幾乎都是第一個登記，以此展現決心，選舉過程並沒有接受協調或怎樣，既然他要爭取，就是訴諸全嘉義縣民，讓他們來支持自己。

蔡易餘說，至於黃榮利跟賴清德有怎樣原因讓他退選，「我實在是不知道，而且我也覺得我不用去知道」，因為自己非常努力爭取這次嘉義縣長，未來若有機會領導嘉義，他會整合所有民進黨力量，打贏五合一選舉。