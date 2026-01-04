被關一年可一笑置之　柯文哲：但民進黨再搞黃國昌必焦土政策





▲柯文哲4日陪同民眾黨立委張啓楷在嘉義市掃街拜票並受訪。（圖／民眾黨提供）

記者蘇靖宸／台北報導

朝野對立嚴重，行政院前政委張景森說，台灣政治僵局的解決不在總統賴清德一年之間，而是在民眾黨前主席柯文哲一念之間；張也說，民眾黨主席黃國昌就是中二個性和小藍路線錯了。對此，柯文哲今（4日）表示，今天台灣政局紛擾還是在賴清德一念之間，張景森講到黃國昌，他要在這明白講，民進黨政府把他關一年，他可以一笑置之，但還派人放話要如法炮製再把黃國昌搞一遍，「再來一遍，我一定焦土政策」。

柯文哲2日到立法院拜訪藍綠黨團，並指台灣所有問題指在賴清德一念之間，但張景森透過臉書表示，台灣的政治僵局解決，不在賴清德一念之間，而是在柯文哲一念之間，告別黃國昌的中二搗蛋路線，不打算再做國民黨團總召傅崐萁的小弟，應是正確第一步；他奉勸民眾黨團，總預算和軍購特別預算就事論事、該審就審，這樣民眾黨應會獲得掌聲，因為黃國昌就是中二個性和小藍路線錯了。

對此，柯文哲4日受訪說，張景森算是民進黨很有智慧的人，「他講的我都懂」，但今天台灣政局紛擾還是在賴清德一念之間，用大罷免搞人家，人家會反撲，若賴清德一上任就採聯合政府，跟在野協調，就不會搞到會這局面，不過事情已經發生就解決問題。

柯文哲表示，要申請1.25兆軍購案不能只有兩張A4紙，這樣誰敢蓋章？而且付超過6000億元東西沒來，立法院誰敢再背書？買軍火付錢東西沒來，事情不解決也不交代，還要再拿1.25兆，「就算你們自己民進黨立委，我看也是答應得很心虛」，態度不能這樣解決，而是付錢東西沒來要交代、要1.25兆要講清楚，總要有詳細報告書。

總預算部分，柯文哲說，台灣過去不是沒遇到僵局，民進黨態度不能要審就審，不審拉倒，三個黨在立法院都有總召，總召彼此若有困難，各自再帶一個人來，6個人坐下來好好談談，一定會有協調，所以還是在賴清德一念之間，高位、有權勢的人要再去整合其他人。

接著，柯文哲撂話，張景森講到黃國昌，他要在這明白講，他雖然不曉得目前民進黨政府是誰在操盤，「你把我柯文哲關了一年，我可以一笑置之，就算了，你們還派人放話，還要如法炮製再把黃國昌搞一遍」，如果民進黨政府再搞黃國昌，「我一定焦土政策」，不可以司法當政治工具用，這個他不同意，搜索票都申請5次，不可以再如法炮製搞黃國昌、不可以把司法當政治工具，「再來一遍，我一定焦土政策」，而他還是一句話，是在賴清德一念之間，不要把台灣搞到四分五裂。