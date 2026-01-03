美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國與委內瑞拉之間的緊張局勢在今（3）日急遽升溫。美國總統川普（Donald Trump）已下令對委內瑞拉多處軍事設施展開突襲行動，並證實委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）已遭美方逮捕。對此，外交部回應，持續關注美國對委內瑞拉的軍事行動，經兼轄委國事務的駐哥倫比亞代表處確認，旅居委國的台灣僑胞約200餘人目前均安全無虞。

委內瑞拉首都卡拉卡斯於當地時間3日凌晨傳出多起爆炸聲響，美媒引述官員說法披露美軍攜手執法部門空襲委國境內機場等軍事設施。稍早，美國總統川普更發文證實，已經「生擒」委內瑞拉總統馬杜洛夫婦。

外交部表示，持續關注美國對委內瑞拉的軍事行動，今（2026）年1月3日美軍鎖定委國首都卡拉卡斯（Caracas)的軍事基地進行打擊，經兼轄委國事務的我國駐哥倫比亞代表處確認，旅居委國的台灣僑胞約200餘人目前均安全無虞，駐處並已提醒僑胞注意安全，亦將持續關注旅委僑胞近況。

外交部提醒，國人在委內瑞拉若遇急難狀況，請立即與兼轄委國的駐哥倫比亞代表處聯繫，以獲得必要協助。我國駐哥倫比亞代表處之緊急聯絡電話：+57-315-649-2913；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。