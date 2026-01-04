　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美軍特種部隊閃電生擒馬杜洛　邱毅：中國也有這部隊！聽說更厲害

▲▼川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

▲川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

記者陶本和／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）下令對委內瑞拉多處軍事設施展開突襲行動，並證實逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）；在美軍本次行動中，委國巨資引進的中國軍事裝備，被各界認為面臨毀滅式癱瘓。不過，前立委邱毅4日聲稱，這場教科書式的斬首行動，有些人看了心驚膽戰，但中國也有類似的特戰部隊，「聽說更厲害，且極其神秘，連具體名稱都不知道」。

委內瑞拉軍方多年來斥巨資引進中國軍事裝備，打造了號稱「南美洲最現代化」的防禦體系。其中，以JY-27反隱身雷達為核心的防空網，曾被認為能有效反制美軍F-22等隱形戰機；而裝備了VN-16/18兩棲戰車的海軍陸戰隊更被視為區域內的裝甲勁旅。

然而，在本次美軍的軍事行動中，這些中製系統面臨「毀滅性癱瘓」。雷達系統在第一波電子戰中即遭致盲，地面重裝備則因缺乏制空權掩護，未能發揮預期戰力即遭摧毀或遺棄。軍事專家分析，這顯示了中國外貿武器在面對頂級對手（如美軍）的複雜電磁與精確打擊環境下，仍存在巨大技術代差。

▼前立委邱毅。（資料照／記者黃哲民攝）

▲▼前立委邱毅被昔日學生、農業部前部長陳吉仲提告涉嫌加重誹謗，11日到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

對於美軍的軍事行動，邱毅表示，委內瑞拉不是小國，有12萬國防兵、100多萬民兵，又是石油供應大國，從查維斯到現在馬杜羅，一直是中南美洲的反美核心。所以川普在加勒比海陳兵三個月，很多人笑美軍紙老虎，不敢打。

邱毅指出，前天晚上到昨天凌晨是滿月夜，美國CIA結合內鬼得到精準情報，抓準馬杜洛行蹤，先對首都加拉加斯進行飽和攻擊，把委內瑞拉防空系統打個措手不及。然後三角洲特種部隊閃電出擊，在飽和攻擊掩護下的低空飛行，委內瑞拉的雷達系統沒偵查到，七架直升機，84名特戰隊員，馬杜洛夫妻被生擒。

「這是場教科書式的斬首行動，有些人看了一定心驚膽寒」。邱毅聲稱，中國大陸也有類似的特戰部隊，聽說更加厲害，而且極其神秘，連具體名稱都不知道。

邱毅評估，川普要搞垮的下一個對象，應該是另一個石油大國伊朗，在美國經濟制裁下，伊朗爆發嚴重的經濟危機，貨幣貶值56%、通貨膨脹43.5%、青年失業率19%，在美以的主導下，抗議人潮湧上街頭，與安全部隊出現流血衝突，哈梅內依政權危險了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次
不是深蹲！醫認證「翹臀3動作」一定要練　第1名屁股痠爆了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳水扁開節目被下令不准播　總統府：最重要是健康受到最好照顧

陳水扁開節目被擋！矯正署駁回申請　總統府：健康最重要

51分超車前籃網隊友林書豪紀錄　古德溫笑：我會跟他說的！

初選倒數拚人氣！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台

再拋承諾　賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬元」

住家衛星照遭揭！沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

陳水扁節目喊卡　蔡易餘尊重：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

陳水扁開節目被下令不准播　總統府：最重要是健康受到最好照顧

陳水扁開節目被擋！矯正署駁回申請　總統府：健康最重要

51分超車前籃網隊友林書豪紀錄　古德溫笑：我會跟他說的！

初選倒數拚人氣！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台

再拋承諾　賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬元」

住家衛星照遭揭！沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

陳水扁節目喊卡　蔡易餘尊重：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

【強震突襲】墨西哥規模6.5地震！　大樓晃到狂響下「磁磚雨」

政治熱門新聞

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

陳水扁：卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》　播出會抓回籠

高鐵新班表跳過台中　楊瓊瓔：全線第二大站不該被繞過

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

美軍特種部隊閃電生擒馬杜洛　邱毅：中國也有這部隊！聽說更厲害

美軍逮捕馬杜洛　財經網美：哪個不長眼的打台灣會被斬首吧

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬」

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話

賴清德喊話立委：正經工作不做國家不會進步

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

被關一年可一笑置之　柯文哲：但民進黨再搞黃國昌必焦土政策

中國恐學美國閃電出兵？　鄭運鵬點破差異：沒必要嚇自己

更多熱門

相關新聞

美抓捕委內瑞拉總統　綠委：中俄難以干預美國後院

美抓捕委內瑞拉總統　綠委：中俄難以干預美國後院

美國總統川普（Donald Trump）下令對委內瑞拉多處軍事設施展開突襲行動，並證實逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）。對此，民進黨立委陳冠廷表示，除了軍事行動本身成功有效，這也是一場高度政治與戰略意涵兼具的示範行動，充分展現美國在軍事能力、情報、指揮體系與區域掌控上的成熟與自信。

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

即／馬杜洛遭逮　她接任委國「代理總統」

即／馬杜洛遭逮　她接任委國「代理總統」

驚魂目擊美軍機隊低空掠過委國

驚魂目擊美軍機隊低空掠過委國

快訊／白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

快訊／白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

關鍵字：

川普委內瑞拉美軍馬杜洛中國軍備

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面