美軍特種部隊閃電生擒馬杜洛　邱毅：中國也有這部隊！聽說更厲害

▲川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）下令對委內瑞拉多處軍事設施展開突襲行動，並證實逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）；在美軍本次行動中，委國巨資引進的中國軍事裝備，被各界認為面臨毀滅式癱瘓。不過，前立委邱毅4日聲稱，這場教科書式的斬首行動，有些人看了心驚膽戰，但中國也有類似的特戰部隊，「聽說更厲害，且極其神秘，連具體名稱都不知道」。

委內瑞拉軍方多年來斥巨資引進中國軍事裝備，打造了號稱「南美洲最現代化」的防禦體系。其中，以JY-27反隱身雷達為核心的防空網，曾被認為能有效反制美軍F-22等隱形戰機；而裝備了VN-16/18兩棲戰車的海軍陸戰隊更被視為區域內的裝甲勁旅。

然而，在本次美軍的軍事行動中，這些中製系統面臨「毀滅性癱瘓」。雷達系統在第一波電子戰中即遭致盲，地面重裝備則因缺乏制空權掩護，未能發揮預期戰力即遭摧毀或遺棄。軍事專家分析，這顯示了中國外貿武器在面對頂級對手（如美軍）的複雜電磁與精確打擊環境下，仍存在巨大技術代差。

▼前立委邱毅。（資料照／記者黃哲民攝）



對於美軍的軍事行動，邱毅表示，委內瑞拉不是小國，有12萬國防兵、100多萬民兵，又是石油供應大國，從查維斯到現在馬杜羅，一直是中南美洲的反美核心。所以川普在加勒比海陳兵三個月，很多人笑美軍紙老虎，不敢打。

邱毅指出，前天晚上到昨天凌晨是滿月夜，美國CIA結合內鬼得到精準情報，抓準馬杜洛行蹤，先對首都加拉加斯進行飽和攻擊，把委內瑞拉防空系統打個措手不及。然後三角洲特種部隊閃電出擊，在飽和攻擊掩護下的低空飛行，委內瑞拉的雷達系統沒偵查到，七架直升機，84名特戰隊員，馬杜洛夫妻被生擒。

「這是場教科書式的斬首行動，有些人看了一定心驚膽寒」。邱毅聲稱，中國大陸也有類似的特戰部隊，聽說更加厲害，而且極其神秘，連具體名稱都不知道。

邱毅評估，川普要搞垮的下一個對象，應該是另一個石油大國伊朗，在美國經濟制裁下，伊朗爆發嚴重的經濟危機，貨幣貶值56%、通貨膨脹43.5%、青年失業率19%，在美以的主導下，抗議人潮湧上街頭，與安全部隊出現流血衝突，哈梅內依政權危險了。