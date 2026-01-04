美軍逮捕馬杜洛　財經網美：哪個不長眼的打台灣會被斬首吧

▲川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國近日對委內瑞拉採取軍事行動，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，引發國際社會高度關注。相關消息曝光後，在台灣輿論圈也掀起熱議，「財經網美」胡采蘋在社群平台發文評論國際局勢，直言當前發展令人震撼，直言「哪個不長眼的一打台灣應該就會被斬首了吧」，引發熱議。

川普打擊「邪惡軸心國」、軍售台灣 胡采蘋：感覺像三戰快打完了

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」貼文中指出，她對美國總統川普近期一連串強硬作為感到錯愕。她提到，美國先前已對伊朗核設施發動攻擊，並圍堵委內瑞拉、扣押原欲運往伊朗的油輪，導致伊朗出現通貨膨脹與貨幣大幅貶值，如今更直接逮捕馬杜洛夫婦。

胡采蘋也回顧近年地緣政治發展，指出以色列戰事已告一段落，俄羅斯與烏克蘭交戰多年，卻僅控制不到20%的領土；相較之下，川普雖屢次公開批評台灣，卻仍推動規模空前的對台飛彈軍售。她形容，這批軍售數量甚至超過烏克蘭在4年戰爭中消耗的軍火總量，使台灣未來擁有的武器庫存規模備受矚目。

胡采蘋也分享，她的家人詢問是否即將爆發世界大戰，但她認為目前局勢反而像是「快要打完了」，並以誇張比喻形容，剩下的關鍵變數可能落在台灣身上。她最後坦言，儘管川普在經濟與外交政策上讓她「冒了一年冷汗」，但從結果來看，所謂的「邪惡軸心國」在這一年內已受到重創。