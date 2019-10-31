李縉穎被國民黨開除黨籍　郭台銘叮嚀：用心把選舉這件事做好

▲郭台銘日前陪同李縉穎參拜三峽祖師廟。（圖／記者張榮恩攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨中常會無異議通過開鍘參選新北市立委的「郭家軍」李縉穎、參選彰化縣立委的陳杰黨籍案。郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜31日受訪時說，郭台銘對此表示尊重但沒有特別看法，「如果候選人經過評估之後是適合我們站台跟輔選，這部分也不會中斷」。

李縉穎是國民黨前立委李嘉進之子，獲得鴻海前董事長郭台銘以及台北市長柯文哲的力挺，投入新北市立委第十選區（土城、三峽）立委選舉，但國民黨在該選區已經提名現任市議員林金結，國民黨30日於中常會無異議通過開鍘李縉穎及陳杰之黨籍案。

▲蔡沁瑜受訪。（圖／記者陳家豪攝）



蔡沁瑜31日表示，郭辦將李縉穎的案子視為個案，並強調「這是國民黨家務事，我們尊重國民黨的處理，該怎麼做就怎麼做」，不會影響到李縉穎自己拚選舉的部分，也不會影響郭辦對優秀候選人的評估跟判斷，「如果候選人經過評估之後是適合我們站台跟輔選，這部分也不會中斷」。

蔡沁瑜也透露，郭台銘對此表示尊重但沒有特別看法，也特別叮嚀李縉穎就是用心把選舉這件事做好，畢竟李縉穎是土城、三峽在地的孩子非常優秀，郭辦也期待郭家軍能夠在此區搶下一席。

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