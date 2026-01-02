　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國「幾乎100％」會協防台灣！前美國防部官員胡振東：不會登台

▲▼前美國國防部中國／台灣／蒙古事務辦公室資深主任胡振東出席馮世寬《大鵬展翅》新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲胡振東近日受訪時表示，美國幾乎百分之百會在台海衝突中協防台灣。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

近日前美國國防部官員胡振東接受《華視》專訪時，談及了台海情勢，網路趨勢觀察《INSIDE》創辦人蕭上農引述胡的說法指出，美國「幾乎百分之百」會在台海衝突中出動兵力協防台灣，但方式並非多數人想像的登島作戰。每逢台海緊張，台灣社會總反覆追問「美國會不會來」，其實反映的是對烏克蘭戰爭模式的焦慮與誤解。

胡振東是誰？

蕭上農介紹，胡振東擁有橫跨美軍、五角大廈、AIT及軍工產業的完整經歷，是美國體系內少數長期專責台灣事務的關鍵人物。他強調，「美國不會派兵登上台灣本島」並不等於「不出兵」，真正的美國戰略是「周邊防衛」，而非街頭巷戰式的直接介入。

▼胡振東表示，美國不會派兵登島，真正的戰略是周邊防衛。（圖／路透）

▲台美關稅可能出現變化。（圖／路透）

美軍不會進入台灣本島

蕭上農引述胡振東的說法稱，所謂誤解，來自對「派兵」的錯誤想像。美軍不會進入台灣本島，原因並非政治退縮，而是軍事效率。戰爭初期台灣本島高度混亂，若美軍登島反而增加指揮、後勤與協調負擔；更重要的是，台灣本身已具備分層防禦能力，不需要外軍替代守城。

在台灣周圍形成外圍防線

胡振東受訪時說明，美國真正的角色，是在台灣周邊形成外圍防線。航母戰鬥群、日本與菲律賓基地、美軍潛艦與空軍，將在海峽外側執行制海、制空與遠程打擊任務，壓制所有試圖跨越台海的威脅。盟友如日本、澳洲也將共同守住側翼，形成聯合作戰體系。

▼胡振東表示，美國不會派兵登島，真正的戰略是周邊防衛。（圖／路透）

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

提前掌握中國動向

在反應速度上，胡振東指出，美國對台海情境早已有完整作戰計畫，尤其前72小時的行動早已預先擬定。中國不可能在毫無徵兆下發動大規模攻擊，美方通常能提前數週掌握動向，一旦確認威脅，即可快速啟動既定方案。

「飛彈洗地」是心理戰

針對「萬枚飛彈洗地」的恐嚇說法，胡振東說明，這是心理戰。中國受限於發射架數量，首波攻擊規模有限，且飛彈發射後即被偵測並遭攔截。台灣具備對中國飛彈基地進行源頭打擊的能力，足以削弱後續攻勢。

▼胡振東表示，所謂的飛彈洗地是心理戰。（圖／路透）

▲▼台美關係，美台關係。（圖／路透）

介入台海是為了美國利益

談到美國是否值得為台灣冒險，胡振東直言，這不是為了台灣，而是為了美國自身利益。一旦台海失守，美國在西太平洋的戰略地位與盟友信任將全面崩解，這是華府無法承受的結果。

關鍵取決於台人是否願守住

胡振東否定核武作為可行選項，並指出真正的風險來自台灣內部的認知作戰與滲透。如果台灣社會在開戰前就先動搖意志，再完整的軍事支援也無法發揮效果。最終勝負，仍取決於台灣人是否願意守住自己。

 
01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

