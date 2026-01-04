住家衛星照遭揭！沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

▲沈伯洋4日南下高雄為賴瑞隆站台。（圖／翻攝競辦提供直播畫面）

記者吳奕靖／高雄報導

大陸官媒與社群平台散播所謂「衛星影像」，揭露綠委沈伯洋在台北居住地與工作地點，甚至直接標註鄰近大安森林公園位置，並以「給一點大陸科技小小震撼」、「台獨頑固分子哪裡逃」等語進行公開恐嚇，引發外界對中共「跨境鎮壓」行徑的高度關注。而沈伯洋4日現身高雄，為民進黨立委賴瑞隆站台。

沈伯洋坦言，自己長期投入國家安全與國防相關研究，近來更成為中共系統性攻擊的對象，甚至已出現人身與家庭安全層級的威脅，因此選擇在此時來到高雄，有其深層意義。

他也指出，許多人會問他為何特別關注高雄，他直言，民選首長與地方治理，其實就是國防與國家安全的第一線。回顧2018年特定政治勢力快速崛起時，他曾因憂心統戰勢力滲透，親自到高雄進行田野調查，鎖定與中國有關聯的統戰團體蒐證，也因此人生第一次遭提告、第一次做筆錄，地點就在高雄，所幸最後未遭起訴。

他強調，高雄之所以關鍵，在於城市能否維持經濟與治理的自主性。他回顧，早在十多年前，高雄就已逐步擺脫對單一市場的依賴，透過大型國際活動與文化觀光，向世界連結，而非向中國傾斜，這正是城市能夠抵抗外部政治壓力的重要基礎。

▲沈伯洋出現在賴瑞隆的初選造勢晚會。（圖／賴瑞隆競選辦公室提供）

沈伯洋也點名，近期在財政與制度議題上，國民黨柯志恩刻意操作假訊息，「我看今天柯志恩在網路上都還在散播假消息，她都不敢提第一版國民黨提出來的財劃法，整整就讓高雄損失了200億，她不想讓高雄有錢，也不想讓高雄有高的發展」。他直言，柯志恩並不樂見高雄站穩腳步，因為一旦高雄成功，其他縣市勢必仿效，台灣整體將更難被外力牽制。

他最後呼籲，國家安全與主權意識，不只存在於國防政策與立法院法案，更體現在地方治理與城市發展的選擇之中。他強調，唯有堅守民主價值、守住資訊與國安防線，城市才能真正自主，也才能持續富強，並號召支持者力挺賴瑞隆，讓高雄延續近年的發展路線，成為台灣面對外部壓力的重要支點。

對於沈伯洋的論述，國民黨立委柯志恩表示已經是「陳舊指控」，就暫不回應。