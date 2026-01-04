　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

軍聞社／記者吳柏融澎湖4日電

澎湖縣湖西鄉的「龍門閉鎖陣地」，是國軍重要戰地歷史據點之一，閉鎖陣地於民國50年奉指示，由陸軍步兵第57師第170團第3營（代號1357部隊）構築加強，曾長期扮演守護海疆的重要角色，一磚一瓦都記錄著國軍官兵在戰備崗位默默付出的身影。 　

為保存珍貴軍事文化資產，澎湖縣政府於民國104年接管後，逐年投入整建經費，並於民國109年完成修繕啟用，使這座戰地坑道重新展現歷史風貌，成為兼具教育意義與觀光的軍事文化景點。 　

龍門閉鎖陣地坑道全長約705公尺，通道寬度約60至80公分，高約1.8至2公尺，曲折綿延的坑道體系，展現戰地防禦工事的嚴謹設計。坑道頂部設置大量形似鐘乳石的「消音錐」，表面尖銳、凹凸不平，能有效吸收與分散槍砲射擊產生的聲波，同時減輕巨大回音對官兵聽力與作業狀態造成的影響；陣地內則設置機槍堡、五七戰防砲堡、兵棋室、總機室及彈藥庫房等，讓參觀民眾彷彿實際走入戰備陣地，親身體會官兵過去駐守第一線的環境與壓力，感受國軍守護國土的堅毅信念。 　

澎湖為國防戰略樞紐，區域內分布多處軍史據點與具特色的戰地文化景觀，透過保存與活化，不僅能促進地方觀光，更能深化全民國防教育，強化國人對國軍長期守護家園的認識與支持。 　

龍門閉鎖陣地已成為旅客走訪澎湖的重要軍事文化景點之一，不僅能讓民眾觀賞自然景觀與戰地遺址相結合的獨特魅力，更能在旅行中增進對戰地文化與全民國防的認識，共同凝聚守護國家的力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一路凍到周末！　「半個台灣剩9℃」2天挑戰寒流
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

外聘講師強制猥褻女職員　台南地院判8月徒刑、緩刑3年

讓古德溫轟51分太難堪！洋基開季5連敗、李逸驊令「一週兩練」特訓

上士潛水亡「遺體陳屍沙灘」　澎防部：全力助家屬喪葬與撫卹作業

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

【土地公聖筊批准】玩香爐被媽唸...貓咪：爺爺說可以

軍武熱門新聞

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

陸「蜈蚣版電磁彈射軌道」首曝光！

保存戰地記憶　澎湖龍門閉鎖陣地述說守護故事

JY-27A米波雷達突破低仰角盲區

鍾樹明視導205廠　勉強化產線量能確保作戰需求

王浩宇：中國軍武實戰像垃圾

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

中國首部量子雷達抓隱身戰機

張競：大陸軍演首次影響飛航

蘇-35電戰頻遭殲-10C狠狠壓制

大陸研發超級水泥　抵抗美軍鑽地炸彈

陸「反隱形」雷達亮相南京 SLC-7全能冠軍雷達甚至可定位火箭彈

南韓「白馬部隊」在越戰姦殺婦女

2230近防炮每分鐘射速高達2萬發

更多熱門

關鍵字：

軍聞社

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面