「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

軍聞社／記者吳柏融澎湖4日電

澎湖縣湖西鄉的「龍門閉鎖陣地」，是國軍重要戰地歷史據點之一，閉鎖陣地於民國50年奉指示，由陸軍步兵第57師第170團第3營（代號1357部隊）構築加強，曾長期扮演守護海疆的重要角色，一磚一瓦都記錄著國軍官兵在戰備崗位默默付出的身影。

為保存珍貴軍事文化資產，澎湖縣政府於民國104年接管後，逐年投入整建經費，並於民國109年完成修繕啟用，使這座戰地坑道重新展現歷史風貌，成為兼具教育意義與觀光的軍事文化景點。

龍門閉鎖陣地坑道全長約705公尺，通道寬度約60至80公分，高約1.8至2公尺，曲折綿延的坑道體系，展現戰地防禦工事的嚴謹設計。坑道頂部設置大量形似鐘乳石的「消音錐」，表面尖銳、凹凸不平，能有效吸收與分散槍砲射擊產生的聲波，同時減輕巨大回音對官兵聽力與作業狀態造成的影響；陣地內則設置機槍堡、五七戰防砲堡、兵棋室、總機室及彈藥庫房等，讓參觀民眾彷彿實際走入戰備陣地，親身體會官兵過去駐守第一線的環境與壓力，感受國軍守護國土的堅毅信念。

澎湖為國防戰略樞紐，區域內分布多處軍史據點與具特色的戰地文化景觀，透過保存與活化，不僅能促進地方觀光，更能深化全民國防教育，強化國人對國軍長期守護家園的認識與支持。

龍門閉鎖陣地已成為旅客走訪澎湖的重要軍事文化景點之一，不僅能讓民眾觀賞自然景觀與戰地遺址相結合的獨特魅力，更能在旅行中增進對戰地文化與全民國防的認識，共同凝聚守護國家的力量。