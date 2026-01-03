賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

▲民進黨高雄市長政見，立法委員賴瑞隆發言內容引用廣告金句。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

政治中心／台北報導

民進黨高雄市長政見會今日登場！立法委員賴瑞隆發言內容在網路上掀起熱烈討論。其中，他引用保力達 B 廣告金句「心若正，天就會報路給我們走」，談及高雄在國際變局下的選擇與堅持，引發不少網友共鳴，直言「這場政見會看完，更確定要支持賴瑞隆」。

賴瑞隆在政見會上指出，高雄人向來理性，也不是沒有給過國民黨機會，但結果卻一次次讓高雄人失望。他強調，高雄等不了再一次空轉的四年，必須用自己的勇氣與決心，讓全世界看見這座城市對進步的執著與選擇。

他以「心若正，天就會報路給我們走」形容高雄的發展軌跡，指出包括台積電落腳高雄、重大產業與經濟建設接連到位，正是在艱困國際局勢中，高雄做出正確選擇、站穩關鍵角色的最好證明。賴瑞隆直言，這一次「不能再讓高雄人失望」，更要守住高雄的未來。

相關片段在社群平台曝光後，迅速引發討論，不少網友留言力挺：「他講的是高雄這幾年的真實處境」、「比起口號，更看得出對產業和城市方向的理解」、「政見會看完，覺得他對高雄最有想法」。

談及自身從政歷程，賴瑞隆回顧，他出身菜市場家庭，父親是木工、母親賣肉粽，與多數高雄家庭一樣平凡無名。一路在民主制度下打拚，追隨 蘇貞昌 與 陳菊，從國會助理、市府幕僚到局長，再到立委，二十年來一步一腳印，為高雄爭取超過六千億元建設預算，並連續十九次獲得公督盟優秀立委肯定。

賴瑞隆強調，他不是靠口號，而是靠長時間的治理歷練與穩健判斷，持續建設高雄、守護高雄。