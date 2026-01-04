一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

▲強烈冷氣團報到，白天轉冷、清晨恐跌破10度。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象署指出，明（5）日清晨受輻射冷卻影響，各地仍偏冷且日夜溫差大，西半部及宜蘭低溫約11至14度，花東約16至17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷，以及金門，有機會出現10度以下低溫。氣象署已針對15縣市發布低溫特報（黃色燈號），提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器須注意通風，以免一氧化碳中毒。

白天起另一波強烈大陸冷氣團南下，北部與宜蘭氣溫略降，最高溫約20至22度，中南部約24至26度，花東約23至24度，但入夜後冷空氣影響加劇，氣溫將再進一步下滑。降雨方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率提高，桃園以北與宜花地區有局部短暫雨，中南部則維持多雲到晴。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

7至8日最冷 低溫探9度、挑戰寒流門檻

氣象署預測，周二（6日）冷氣團持續影響，氣溫逐步下降，周三至周四（7～8日）結合強烈大陸冷氣團與輻射冷卻，中部以北、宜蘭及金馬低溫約9至13度，南部與花東約13至16度，空曠地區恐再低2至3度；白天北部高溫僅16至18度，中南部約21至24度，呈現「晴冷、日夜溫差大」的天氣型態。氣象署指出，若輻射冷卻效應更強，不排除局部測站達到寒流標準。

冷到11日 白天回溫、早晚仍寒

周五（9日）起冷氣團略為減弱，白天氣溫小幅回升，但夜晚及清晨仍受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差可超過10度；整體環境轉乾，大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。氣象署提醒，低溫期間須留意呼吸道與心血管疾病風險，關懷長者與弱勢族群，農漁業也要防範寒害，並注意強風與晨霧對交通的影響。