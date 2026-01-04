不是聊薪水！交情10年好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

▲好友總是不透露自己的職業。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人在交友相處時，會對彼此的工作背景產生好奇，但並非所有人都願意談論。近日就有一名男網友分享，他與一名認識超過十年的朋友交情不錯，平時也常聊天交流興趣，但他卻始終無法得知對方從事什麼職業，讓他感到困惑。貼文曝光後，引起討論。

有十年交情！好友卻始終不透露自己的職業

這名男網友在 Dcard 上，以「不願意透露自己職業的人到底在想什麼？」為題發文表示，他和這位朋友從學生時代到出社會，已認識十年，因為有共同興趣，長期保持聯絡，自認交情不算淺。

原PO說，出社會後，他曾好奇好友的工作，但只要聊到這個話題，對方卻總是直接忽略、不回應。他知道有些人不想透露薪水，擔心被比較或議論，但「職業」不過是日常生活的一部分，這樣會難以開口嗎？

原PO也提到，類似情況其實不只遇過一次，只是多半交情不深，他便不再追問。對此，他也不禁好奇，做什麼工作有需要藏這麼深嗎？大家都是交情多深，才願意說出職業的「名稱」，是他的問題嗎？還是對方覺得自己的工作很丟臉？

多數網友能理解！直言追問職業不禮貌

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可能不滿意自己的工作吧，我還沒在自己的專業領域就業前，曾經去補習班教過書，那時根本不想跟別人多談我的職業」、「問工作有夠像過年被長輩審問和評判」、「其實不太懂為什麼問工作要被覺得沒禮貌或是現實？除非你自己也看不起自己的工作，那就是你專業的所在呀」。

也有網友直言，「我倒覺得到處問別人工作超不禮貌，還是台灣人習慣都這樣」、「因為我預設對方會對我有刻板印象與偏見還有背後一堆的猜測，超級討厭被問」、「一直問別人職業的人到底在想什麼」、「你能認同問薪水別人會不方便，為什麼會覺得問工作別人就很方便了？基本上大部分的職業，光是知道做什麼就能差不多推估上下限了」。