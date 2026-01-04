　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是聊薪水！交情10年好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照） 

▲好友總是不透露自己的職業。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人在交友相處時，會對彼此的工作背景產生好奇，但並非所有人都願意談論。近日就有一名男網友分享，他與一名認識超過十年的朋友交情不錯，平時也常聊天交流興趣，但他卻始終無法得知對方從事什麼職業，讓他感到困惑。貼文曝光後，引起討論。

有十年交情！好友卻始終不透露自己的職業

這名男網友在 Dcard 上，以「不願意透露自己職業的人到底在想什麼？」為題發文表示，他和這位朋友從學生時代到出社會，已認識十年，因為有共同興趣，長期保持聯絡，自認交情不算淺。

原PO說，出社會後，他曾好奇好友的工作，但只要聊到這個話題，對方卻總是直接忽略、不回應。他知道有些人不想透露薪水，擔心被比較或議論，但「職業」不過是日常生活的一部分，這樣會難以開口嗎？

原PO也提到，類似情況其實不只遇過一次，只是多半交情不深，他便不再追問。對此，他也不禁好奇，做什麼工作有需要藏這麼深嗎？大家都是交情多深，才願意說出職業的「名稱」，是他的問題嗎？還是對方覺得自己的工作很丟臉？

多數網友能理解！直言追問職業不禮貌

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可能不滿意自己的工作吧，我還沒在自己的專業領域就業前，曾經去補習班教過書，那時根本不想跟別人多談我的職業」、「問工作有夠像過年被長輩審問和評判」、「其實不太懂為什麼問工作要被覺得沒禮貌或是現實？除非你自己也看不起自己的工作，那就是你專業的所在呀」。

也有網友直言，「我倒覺得到處問別人工作超不禮貌，還是台灣人習慣都這樣」、「因為我預設對方會對我有刻板印象與偏見還有背後一堆的猜測，超級討厭被問」、「一直問別人職業的人到底在想什麼」、「你能認同問薪水別人會不方便，為什麼會覺得問工作別人就很方便了？基本上大部分的職業，光是知道做什麼就能差不多推估上下限了」。

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次
不是深蹲！醫認證「翹臀3動作」一定要練　第1名屁股痠爆了

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

台AV女優胎尼「作品未同意」就被公開：要求我忍受痛苦

「台灣防護罩」今早現蹤　原因曝光

快訊／3:52宜蘭五結規模4.4地震

2026馬年！　3生肖大翻身

獨／大學生必修課被教授打0分　「校方也沒輒」他怒告到教育部

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

1200元飛了！停車格內壓線被開單

明天強烈冷氣團報到3地有雨　後天轉乾「低溫再探7度」

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

美軍怕丟臉不敢開戰　台灣退役中將：中國是贏家！被打臉

知道「菜鳥同事薪水」她超錯愕！網喊是常態

知道「菜鳥同事薪水」她超錯愕！網喊是常態

不是每家公司都會固定調薪，也可能即便工作變多，但還是領差不多的薪水。近日就有網友發文表示，她算公司的老屁股，前陣子公司任務變多，所以就多請了一位新人，豈料她卻意外得知，對方的底薪居然和她一樣，讓她相當錯愕，她可是做了一段時間，才領到這樣的薪水。貼文曝光後，引起討論。

想斜槓卻不知怎麼做？5個方法必學

想斜槓卻不知怎麼做？5個方法必學

放生7hrs害死女兒　爸媽超商打工卻租豪宅

放生7hrs害死女兒　爸媽超商打工卻租豪宅

男人最想娶「女性10大職業」出爐

男人最想娶「女性10大職業」出爐

學霸女「2度未婚生子」找他養孩！手遊大課長傻眼

學霸女「2度未婚生子」找他養孩！手遊大課長傻眼

工作職業Dcard

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

