政治

再拋承諾　賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬元」

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德表示，政府預計今年還會再調整基本工資，月薪水準有望正式突破3萬元，勞工薪資將再迎一波成長。（圖／記者湯興漢攝）

記者董美琪／綜合報導

總統賴清德今天表示，台美關稅協商已邁入最後階段，部分項目關稅率已獲下調；同時也宣布，政府預計今年再度調整基本工資，月薪可望正式「跨過3萬元」。為協助企業因應關稅衝擊，行政院已編列新台幣930億元專案預算，將從人才培育、金融支援、穩定就業與拓展海外市場等面向，協助受影響的中小與微型企業。

賴總統今天出席國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮時致詞，本次典禮吸引全台153個分會、約800名青商會員參與，國民黨主席鄭麗文，以及新竹市長高虹安、新竹縣副縣長陳見賢等人也到場致意。

賴總統會中指出，台灣整體經濟表現穩健，今年國民平均所得有機會達到4萬美元。面對創業環境與國際經貿挑戰，政府將持續與產業站在同一陣線，目前台美匯率維持穩定，利率政策也維持在約2%的適度寬鬆水準。

針對關稅議題，賴總統說明，台美雙方談判進度已接近完成，部分關稅已獲調降。行政院同步推出930億元支持方案，涵蓋4大方向，協助中小微型企業降低衝擊，其中單一企業最高可申貸6000萬元，並享有低利補貼措施。

賴總統也提到，面對新科技浪潮，行政院正推動「AI新十大建設」，重點發展矽光子、機器人及量子運算等關鍵技術，目標在2040年前培育50萬名人工智慧人才，並帶動百萬家中小企業完成轉型升級。

在勞動政策方面，賴總統指出，過去10年來，公務人員已完成4次調薪，基本工資也連續調升10年，從早年的2萬008元提高至現行的2萬9500元，預期今年仍將再度調整，基本工資可望突破3萬元大關。

賴總統最後勉勵青年工商界夥伴，不論投身新創產業或投入地方創生，都應對台灣發展保持信心，期許青年成為推動國家前進的重要力量，在智慧生活時代穩健立足國際，讓世界看見台灣的經濟實力與民主價值。

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答

