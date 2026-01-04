中國恐學美國閃電出兵？　鄭運鵬點破差異：沒必要嚇自己

▲鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者張靖榕／綜合報導

美國閃擊委內瑞拉並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦；部分輿論認為，此舉可能被中國作為對台動武的藉口。對此，民進黨前立委鄭運鵬表示，台灣在安全判斷上應「料敵從寬」，但「實在沒必要什麼事情都拿來嚇自己」。

美軍閃擊前從8月就開始準備 動態形同半透明

鄭運鵬3日晚間在臉書發文指出，從理論上來看，中國確實可能援引美國對委內瑞拉的行動作為說辭，但這並不代表北京能夠「說打就打」。他強調，美國自去年8月起便開始集結兵力準備對委內瑞拉行動，整個過程並非突襲，而是一場「半透明」的備戰狀態；同樣地，若中國要對台採取大規模軍事行動，也勢必需要長時間集結兵力，相關動向不可能不被國際社會察覺，更難出現台灣毫無準備的情況。

委內瑞拉採俄製、中製防空系統 台灣採用美製

他進一步指出，美方此次行動也顯示，俄製與中製防空系統在實戰中的防護能力形同虛設；相較之下，台灣目前的預警與防空體系主要源自美國，理論上具備相當效能，民眾無須過度恐慌。

國防支出至關重要 並非浪費錢

鄭運鵬也談及國防支出的意義，指出民眾繳納稅金，本質上是換取政府保護人民生命、財產與合法權益的責任，這正是國防存在的核心價值。他表示，社會上常指責國防「浪費錢」的人，往往反而最重視自身生命與財產安全，相關論述多半只是試圖犧牲他人的安全，來換取個人的安穩。