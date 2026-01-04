「本土性能車、車燈D-E」尪輸入密碼41712賞車！妻急：約砲嗎

▲老司機一秒看懂賞車資訊。（圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，某篇寫著「台灣本土性能車」的賞車貼文，底下竟有老公的留言，留言內容則是貼文所寫的通關密語「41712」，讓她懷疑對方不是單純想要「賞車」，而是另有目的。貼文曝光，近千名網友留言熱議，討論瞬間歪樓，甚至衍生出各種「神解析」。

人妻見老公留言賞車通關密語「41712」 懷疑是約砲



人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，一個乍看像中古車拍賣的帳號在Threads發文，寫道「台灣本土性能車，車長168、車重50、車燈D-E，賞車地點台中，通關密碼41712」，文字充滿曖昧暗示。

而令人妻崩潰的是，老公竟在貼文底下留言通關密碼「41712」；她指出，老公本身從事相關行業，但她怎麼看都覺得「不像單純看車」，「請問這是不是約砲的？」

貼文曝光，老司機一眼就識破「是車商賞車活動，回覆密碼可以獲取車訊以及折扣」、「只是喝茶而已啦」、「果然這邊一堆懂車的好兄弟」、「這台車規格很高啊」、「不知道是什麼車，一定是稀有的型號」。

也有人認真留言，「車長168」、「車重50」、「車燈D-E」等關鍵字，應該是身高、體重與罩杯，「剛拿給我老公看，他說絕對是」、「大膽一點，相信自己的直覺」、「不要懷疑，就是」、「我男友說是看影片的通關密碼」。