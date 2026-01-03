長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

▲總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

總統賴清德今（3日）下午前往台北市北投區洲美屈原宮、三王宮參香祈福，並向在地鄉親進行一場「國政報告」。賴清德致詞時指出，中央政府總預算至今尚未完成審查，若立法院遲遲不處理，「正經工作不做，國家無法繼續進步」，呼籲民眾若有認識的立委，應協助轉達儘速審查預算的重要性。

賴清德也向鄉親報告整體經濟表現，指出去年台灣經濟成長率達7.37%，不僅是亞洲四小龍第一，也贏過日本、美國與歐洲，「甚至還贏過隔壁的歹厝邊」。他表示，國民平均所得已接近4萬美元，股市來到2萬9千多點，顯示台灣在全民努力下，經濟持續向上發展。

輝達進駐北士科 經濟成長成果持續擴散

談到地方發展，賴清德特別提及北投、士林未來關鍵的北士林科技園區。他指出，全球科技大廠輝達（NVIDIA）確定進駐北士科，過程中雖遭遇一些問題，但中央政府已出手協助台北市政府逐一排除，未來將為士林、北投帶來更多就業機會，讓年輕人不必遠赴外地工作。

賴清德表示，政府並非只關注大型企業，更重要的是扶植占台灣經濟主體的中小企業。政府已提出多項政策，協助中小企業導入人工智慧、因應淨零低碳排放趨勢、拓展美國與東南亞等國際市場；在資金面，則透過銀行融資與利息補貼方式，協助企業因應關稅與景氣波動，度過難關。

減稅、加薪、教育補助 讓經濟成長全民共享

在民生政策方面，賴清德回顧，過去常被形容為「中華民國萬萬稅」，但蔡英文政府上任後持續推動減稅政策，讓約40%至50%的民眾免繳所得稅，並由收入前1%的族群承擔較多稅負；同時也替公務員加薪、連年調升基本工資，帶動整體薪資成長。

他也提到，政府持續加大對育兒與教育的投入，包括育兒津貼、高中職免學費、私立大學學費補助等措施，希望透過教育培養更多人才，不讓孩子因家庭經濟因素而失去受教育的機會，「人才多、人才好，國家社會才會更好」。

長照3.0卡關 「預算沒過什麼都做不了」

談到長照政策，賴清德指出，陳水扁時代提出10年長照計畫，馬英九執政期間長照1.0經費不足；蔡英文上任後全力推動，讓長照據點增至1萬5000多處、服務員超過10萬人，年度預算提升至800多億元。去年政府編列900多億元，今年再提高至1200多億元推動長照3.0，但仍有約200多億元因總預算尚未審查通過而卡關。

賴清德強調，自己過去是醫師，希望打造更完整的長照體系照顧長輩，但中央政府總預算若未通過，相關政策「就只能吊在天上」。他再次呼籲立法院儘速審查預算，「不看僧面，也要看佛面，更要看國家主人、人民的面子」，否則沒有經費，政府再多政策也無法推動。