陳水扁開節目被下令不准播　總統府：最重要是健康受到最好照顧

▲陳水扁原本規劃主持新節目。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）



記者陶本和／台北報導

前總統陳水扁本來在鏡新聞線上新節目開張「阿扁來了！」，不過今天早上（4日）他發文表示，「卓院長下令，阿扁不來了」，原定1月4日首播《總統鏡來講》，在行政院長卓榮泰下令下未能播出。對於陳水扁的相關議題，總統府僅簡短表示，相關事宜由司法機關依規定辦理，最重要的是陳水扁的健康能受到最好的照顧。

前總統陳水扁日前宣布，他在鏡新聞線上新節目開張「阿扁來了！」，強調新節目本週日登場，是從國家的高度，洞察世局，而新節目預計4日早上10點時首播。

節目說明提到，這是史上唯一由卸任元首親自主持，規格與高度前所未見。主持人陳水扁將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心。節目沒有口水與攻防，只有親歷者的敘事，從過去關鍵的抉擇，到當代政治的現況，與社會深層的反思，每一集的真摯敘事與犀利剖析，都帶領觀眾穿越表象，看見決策背後的思維與真相。

不過，陳水扁今（4日）一早突然以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文指出，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，「矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。

陳水扁也向期待他主持《總統鏡來講》的朋友道歉，抱歉讓大家失望了。