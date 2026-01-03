北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

▲委內瑞拉首都卡拉卡斯巨大爆炸聲響。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國與委內瑞拉之間的緊張局勢在今（3）日急遽升溫。美國總統川普（Donald Trump）已下令對委內瑞拉多處軍事設施展開突襲行動，並證實委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）已遭美方逮捕。委內瑞拉短時間內潰敗，然而委國軍方多年來斥巨資引進中國軍事裝備，打造了號稱「南美洲最現代化」的防禦體系。但在這次美軍的軍事行動中，這些中製系統面臨「毀滅性癱瘓」。

委內瑞拉軍方多年來斥巨資引進中國軍事裝備，打造了號稱「南美洲最現代化」的防禦體系。其中，以JY-27反隱身雷達為核心的防空網，曾被認為能有效反制美軍F-22等隱形戰機；而裝備了VN-16/18兩棲戰車的海軍陸戰隊更被視為區域內的裝甲勁旅。

然而，在本次美軍的軍事行動中，這些中製系統面臨「毀滅性癱瘓」。雷達系統在第一波電子戰中即遭致盲，地面重裝備則因缺乏制空權掩護，未能發揮預期戰力即遭摧毀或遺棄。軍事專家分析，這顯示了中國外貿武器在面對頂級對手（如美軍）的複雜電磁與精確打擊環境下，仍存在巨大技術代差。

隨著美軍在委內瑞拉的軍事行動迅速推進，外界原本預期會遭遇激烈抵抗的「南美鋼鐵防線」，竟在短時間內土崩瓦解。這場衝突不僅重塑了委內瑞拉的局勢，更讓其背後的主要軍火供應商中國，陷入了尷尬的技術檢視。多年來，委內瑞拉被視為中國軍事裝備在拉丁美洲的展示櫥窗。然而，實戰結果顯示，這些被宣傳為「能夠抗衡西方」的先進系統，在美軍的體系化打擊面前顯得極為脆弱。

軍方官員也歸納幾點結論，第一、「反隱身」神話破滅：雷達系統率先失明。委內瑞拉防空網的核心，是由中國電子科技集團（CETC）製造的雷達陣列。委軍裝備了JYL-1三坐標遠程監視雷達以及被稱為「隱身殺手」的JY-27米波雷達。軍方曾高調宣稱，JY-27能夠在數百公里外鎖定美軍F-22與F-35隱形戰機，並引導俄製S-300導彈進行攔截。

實戰結果部分，在行動開始的數小時內，美軍發動了強大的電子戰（EW）攻勢。據現場評估，委內瑞拉的雷達螢幕在第一時間即被強大的雜訊覆蓋（Jamming），隨後遭到反輻射導彈的精確點名。該名官員指出，所謂的「反隱身」能力根本無從發揮，整個防空指揮系統在開戰初期就變成了「瞎子」。

第二、地面裝甲部隊：被遺棄的鋼鐵洪流。委內瑞拉海軍陸戰隊曾被認為是南美裝備最精良的兩棲部隊，全賴中國提供的全套機械化裝備。現役主力：包括擁有105毫米火炮的VN-16兩棲突擊車、VN-18步兵戰車，以及廣泛配發給國民警衛隊的VN-4「犀牛」裝甲車。此外，還有SR-5多管火箭系統負責提供火力壓制。

至於實戰結果，失去了空軍掩護與雷達預警，這些昂貴的兩棲戰車成為了美軍攻擊機與無人機的活靶。戰場畫面顯示，大量VN系列戰車並未受損於坦克對決，而是在遭受空中打擊後被車組人員遺棄在灘頭或公路上。SR-5火箭炮則因缺乏目標數據鏈路，無法對美軍集結地進行有效打擊。

第三、空中與海上力量的缺席。空軍：委內瑞拉空軍操作的K-8W教練/攻擊機，在美軍奪取制空權後完全無法升空。軍方官員指出，這些主要用於打擊輕型毒販飛機的機種，面對現代化空戰毫無生存空間。而海軍裝備C-802A反艦導彈的巡邏艦，在美軍強大的戰場感知與電子壓制下，反艦能力形同虛設。

國安官員指出，委內瑞拉的失敗並非單一武器的品質問題，而是中式指揮管制體系的完敗。中國雖然為委國裝備了先進裝備（如雷達和戰車）及防空系統，但顯然在將其整合為抗干擾、高存活率作戰網絡的能力仍有很大的進步空間。