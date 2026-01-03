　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

▲▼委內瑞拉首都卡拉卡斯驚傳巨大爆炸聲響。（圖／路透）

▲委內瑞拉首都卡拉卡斯巨大爆炸聲響。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

美國與委內瑞拉之間的緊張局勢在今（3）日急遽升溫。美國總統川普（Donald Trump）已下令對委內瑞拉多處軍事設施展開突襲行動，並證實委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）已遭美方逮捕。委內瑞拉短時間內潰敗，然而委國軍方多年來斥巨資引進中國軍事裝備，打造了號稱「南美洲最現代化」的防禦體系。但在這次美軍的軍事行動中，這些中製系統面臨「毀滅性癱瘓」。

委內瑞拉軍方多年來斥巨資引進中國軍事裝備，打造了號稱「南美洲最現代化」的防禦體系。其中，以JY-27反隱身雷達為核心的防空網，曾被認為能有效反制美軍F-22等隱形戰機；而裝備了VN-16/18兩棲戰車的海軍陸戰隊更被視為區域內的裝甲勁旅。

然而，在本次美軍的軍事行動中，這些中製系統面臨「毀滅性癱瘓」。雷達系統在第一波電子戰中即遭致盲，地面重裝備則因缺乏制空權掩護，未能發揮預期戰力即遭摧毀或遺棄。軍事專家分析，這顯示了中國外貿武器在面對頂級對手（如美軍）的複雜電磁與精確打擊環境下，仍存在巨大技術代差。

隨著美軍在委內瑞拉的軍事行動迅速推進，外界原本預期會遭遇激烈抵抗的「南美鋼鐵防線」，竟在短時間內土崩瓦解。這場衝突不僅重塑了委內瑞拉的局勢，更讓其背後的主要軍火供應商中國，陷入了尷尬的技術檢視。多年來，委內瑞拉被視為中國軍事裝備在拉丁美洲的展示櫥窗。然而，實戰結果顯示，這些被宣傳為「能夠抗衡西方」的先進系統，在美軍的體系化打擊面前顯得極為脆弱。

軍方官員也歸納幾點結論，第一、「反隱身」神話破滅：雷達系統率先失明。委內瑞拉防空網的核心，是由中國電子科技集團（CETC）製造的雷達陣列。委軍裝備了JYL-1三坐標遠程監視雷達以及被稱為「隱身殺手」的JY-27米波雷達。軍方曾高調宣稱，JY-27能夠在數百公里外鎖定美軍F-22與F-35隱形戰機，並引導俄製S-300導彈進行攔截。

實戰結果部分，在行動開始的數小時內，美軍發動了強大的電子戰（EW）攻勢。據現場評估，委內瑞拉的雷達螢幕在第一時間即被強大的雜訊覆蓋（Jamming），隨後遭到反輻射導彈的精確點名。該名官員指出，所謂的「反隱身」能力根本無從發揮，整個防空指揮系統在開戰初期就變成了「瞎子」。

第二、地面裝甲部隊：被遺棄的鋼鐵洪流。委內瑞拉海軍陸戰隊曾被認為是南美裝備最精良的兩棲部隊，全賴中國提供的全套機械化裝備。現役主力：包括擁有105毫米火炮的VN-16兩棲突擊車、VN-18步兵戰車，以及廣泛配發給國民警衛隊的VN-4「犀牛」裝甲車。此外，還有SR-5多管火箭系統負責提供火力壓制。

至於實戰結果，失去了空軍掩護與雷達預警，這些昂貴的兩棲戰車成為了美軍攻擊機與無人機的活靶。戰場畫面顯示，大量VN系列戰車並未受損於坦克對決，而是在遭受空中打擊後被車組人員遺棄在灘頭或公路上。SR-5火箭炮則因缺乏目標數據鏈路，無法對美軍集結地進行有效打擊。

第三、空中與海上力量的缺席。空軍：委內瑞拉空軍操作的K-8W教練/攻擊機，在美軍奪取制空權後完全無法升空。軍方官員指出，這些主要用於打擊輕型毒販飛機的機種，面對現代化空戰毫無生存空間。而海軍裝備C-802A反艦導彈的巡邏艦，在美軍強大的戰場感知與電子壓制下，反艦能力形同虛設。

國安官員指出，委內瑞拉的失敗並非單一武器的品質問題，而是中式指揮管制體系的完敗。中國雖然為委國裝備了先進裝備（如雷達和戰車）及防空系統，但顯然在將其整合為抗干擾、高存活率作戰網絡的能力仍有很大的進步空間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次
不是深蹲！醫認證「翹臀3動作」一定要練　第1名屁股痠爆了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳水扁開節目被下令不准播　總統府：最重要是健康受到最好照顧

陳水扁開節目被擋！矯正署駁回申請　總統府：健康最重要

51分超車前籃網隊友林書豪紀錄　古德溫笑：我會跟他說的！

初選倒數拚人氣！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台

再拋承諾　賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬元」

住家衛星照遭揭！沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

陳水扁節目喊卡　蔡易餘尊重：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

陳水扁開節目被下令不准播　總統府：最重要是健康受到最好照顧

陳水扁開節目被擋！矯正署駁回申請　總統府：健康最重要

51分超車前籃網隊友林書豪紀錄　古德溫笑：我會跟他說的！

初選倒數拚人氣！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台

再拋承諾　賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬元」

住家衛星照遭揭！沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

陳水扁節目喊卡　蔡易餘尊重：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽媽男友猥褻性侵188次　判5年6月

【小孩友善跨年攻略】大人爆笑一招換來自由夜！

政治熱門新聞

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

陳水扁：卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》　播出會抓回籠

高鐵新班表跳過台中　楊瓊瓔：全線第二大站不該被繞過

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

美軍特種部隊閃電生擒馬杜洛　邱毅：中國也有這部隊！聽說更厲害

美軍逮捕馬杜洛　財經網美：哪個不長眼的打台灣會被斬首吧

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話

賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬」

賴清德喊話立委：正經工作不做國家不會進步

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

被關一年可一笑置之　柯文哲：但民進黨再搞黃國昌必焦土政策

中國恐學美國閃電出兵？　鄭運鵬點破差異：沒必要嚇自己

更多熱門

相關新聞

川普攻委國　美國干預拉美5大案一次看

川普攻委國　美國干預拉美5大案一次看

美國總統川普宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜洛引發關注，美國全國公共電台整理美國5大介入中南美洲事件，包括：顛覆瓜地馬拉政府、豬玀灣事件、出兵格瑞那達、援助尼加拉瓜反抗軍及入侵巴拿馬。

即／川普稱抓走馬杜洛！中方怒批霸權行徑

即／川普稱抓走馬杜洛！中方怒批霸權行徑

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

關鍵字：

委內瑞拉美軍中國軍備防空系統電子戰川普

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

陸白富美睡頂流扯出檀健次！「5大線索」全符合

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面