　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

▲國防部召開記者會，說明中共「正義使命-2025」為台軍演公布共軍對我周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。（圖／國防部提供）

▲國防部召開記者會，說明中共「正義使命-2025」圍台軍演概況。（圖／國防部提供）

記者蘇靖宸／台北報導

115年度中央政府總預算案尚未交付立法院各委員會審查，國防部指出780億元國防預算，如排除人員維持法律義務支出核實支應外，將有21％的預算無法按原訂期程執行，相關計畫包括標槍飛彈與刺針飛彈籌補等。國防部也說，共軍將具備武力犯台能力，「時間」已成為防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間；台灣戰略縱深極短，無法用空間換取時間，敵人也不會等我方準備好才來進犯，堅實的國防力量是國家安全的保障。

立法院財政委員會邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部部長莊翠雲、國防部副部長、海洋委員會副主任委員、海巡署副署長於5日就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢。國防部相關書面報告今已送抵立法院。

根據國防部今送抵立法院的書面報告內容，國防部表示，中共上週在台海周邊進行軍演，嚴重破壞印太區域和平穩定，加上共軍將具備武力犯台能力，在敵情威脅嚴峻之際，「時間」已成為防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間，若能儘速審查預算，確保資源穩定挹注，才能展現捍衛民主的決心，並在動盪的印太局勢中站穩腳跟。

國防部說，115年度國防部歲出預算編列5614億元，較114年度增加875億元，總預算案若未於大院本會期通過，受影響預算780億元，如排除人員維持法律義務支出核實支應外，將有21％的預算無法按原訂期程執行，難以在115年度內完成裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充等。

針對主要影響方面，國防部列出「嚇阻戰力」、「不對稱戰力」、「保護戰鬥人員」、「照顧官兵」等4大方向。國防部說，由於中共「由訓轉演、由演轉戰」可能性大幅提高，國軍需快速籌建嚇阻戰力，遏制灰色地帶襲擾，若未獲足額預算，受影響計「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「F-16型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案」與「M2000等7型機零附件戰備存量需求」等200億元。

國防部也說，不對稱戰力部分受影響計「標槍飛彈籌補」、「刺針飛彈籌補」及「戰術數據鏈路暨聯戰指管系統」等415億元；保護戰鬥人員部分，受影響計「戰鬥個裝」、「F-16型機後續訓練」、「5.56公厘步槍鋼心彈」、「推動14天擴編動員」及「軍事教育訓練」等88億元；至於照顧官兵，影響計「調增各級部隊基本維持定額業務費（營級月增1萬1700元、連級月增1萬500元）」、「調高生育補助至每胎10萬元」及「生活營舍修繕」等43億元。

國防部強調，台灣戰略縱深極短，無法用空間換取時間，必須在時間上積極爭取更早的預警、更快的決策以及更周全的整備，敵人不會等我方準備好才來進犯，堅實的國防力量是國家安全的保障。敵情威脅嚴峻，建軍備戰工作刻不容緩，懇請大院儘速審查預算，讓國防施政能在預算挹注下加速推動，齊心提升戰力守護國家安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳水扁開節目被下令不准播　總統府：最重要是健康受到最好照顧

陳水扁開節目被擋！矯正署駁回申請　總統府：健康最重要

51分超車前籃網隊友林書豪紀錄　古德溫笑：我會跟他說的！

初選倒數拚人氣！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台

再拋承諾　賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬元」

住家衛星照遭揭！沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

陳水扁節目喊卡　蔡易餘尊重：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

陳水扁開節目被下令不准播　總統府：最重要是健康受到最好照顧

陳水扁開節目被擋！矯正署駁回申請　總統府：健康最重要

51分超車前籃網隊友林書豪紀錄　古德溫笑：我會跟他說的！

初選倒數拚人氣！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台

再拋承諾　賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬元」

住家衛星照遭揭！沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

陳水扁節目喊卡　蔡易餘尊重：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

讓古德溫轟51分太難堪！洋基開季5連敗、李逸驊令「一週兩練」特訓

上士潛水亡「遺體陳屍沙灘」　澎防部：全力助家屬喪葬與撫卹作業

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

【小孩友善跨年攻略】大人爆笑一招換來自由夜！

政治熱門新聞

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

陳水扁：卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》　播出會抓回籠

高鐵新班表跳過台中　楊瓊瓔：全線第二大站不該被繞過

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

美軍特種部隊閃電生擒馬杜洛　邱毅：中國也有這部隊！聽說更厲害

美軍逮捕馬杜洛　財經網美：哪個不長眼的打台灣會被斬首吧

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬」

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話

賴清德喊話立委：正經工作不做國家不會進步

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

被關一年可一笑置之　柯文哲：但民進黨再搞黃國昌必焦土政策

中國恐學美國閃電出兵？　鄭運鵬點破差異：沒必要嚇自己

更多熱門

相關新聞

游淑慧爆戰備用水比日本貴3倍　嗆國防預算是貪污納垢黑箱

游淑慧爆戰備用水比日本貴3倍　嗆國防預算是貪污納垢黑箱

總統賴清德宣布增加國防支出，行政院編列8年1.25兆預算，不過藍營認為空白授權金額過大，5度在立院程序委員會封殺《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案。國民黨台北市議員游淑慧今（4日）揭露，在強化國家韌性特別預算中，編列每瓶容量500ml、效期5年的長效期戰備飲用水單價120元，但日本無印良品販售的「災害用備蓄飲料水」，效期長達10年、容量490ml、單價只要180日幣，換算約36元台幣。

中共日均駭我關鍵基礎設施263萬次　國安局：賴清德就職週年達高峰

中共日均駭我關鍵基礎設施263萬次　國安局：賴清德就職週年達高峰

黃暐瀚「藍執政需不需要國防？」　徐巧芯：挺軍購≠條例可以隨便寫

黃暐瀚「藍執政需不需要國防？」　徐巧芯：挺軍購≠條例可以隨便寫

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

立院將設禮品店！商品定位創意環保　強調「國會、中華民國」意象

立院將設禮品店！商品定位創意環保　強調「國會、中華民國」意象

關鍵字：

國防部國防預算立法院中共共軍

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面