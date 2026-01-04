憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

▲國防部召開記者會，說明中共「正義使命-2025」圍台軍演概況。（圖／國防部提供）

記者蘇靖宸／台北報導

115年度中央政府總預算案尚未交付立法院各委員會審查，國防部指出780億元國防預算，如排除人員維持法律義務支出核實支應外，將有21％的預算無法按原訂期程執行，相關計畫包括標槍飛彈與刺針飛彈籌補等。國防部也說，共軍將具備武力犯台能力，「時間」已成為防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間；台灣戰略縱深極短，無法用空間換取時間，敵人也不會等我方準備好才來進犯，堅實的國防力量是國家安全的保障。

立法院財政委員會邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部部長莊翠雲、國防部副部長、海洋委員會副主任委員、海巡署副署長於5日就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢。國防部相關書面報告今已送抵立法院。

根據國防部今送抵立法院的書面報告內容，國防部表示，中共上週在台海周邊進行軍演，嚴重破壞印太區域和平穩定，加上共軍將具備武力犯台能力，在敵情威脅嚴峻之際，「時間」已成為防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間，若能儘速審查預算，確保資源穩定挹注，才能展現捍衛民主的決心，並在動盪的印太局勢中站穩腳跟。

國防部說，115年度國防部歲出預算編列5614億元，較114年度增加875億元，總預算案若未於大院本會期通過，受影響預算780億元，如排除人員維持法律義務支出核實支應外，將有21％的預算無法按原訂期程執行，難以在115年度內完成裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充等。

針對主要影響方面，國防部列出「嚇阻戰力」、「不對稱戰力」、「保護戰鬥人員」、「照顧官兵」等4大方向。國防部說，由於中共「由訓轉演、由演轉戰」可能性大幅提高，國軍需快速籌建嚇阻戰力，遏制灰色地帶襲擾，若未獲足額預算，受影響計「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「F-16型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案」與「M2000等7型機零附件戰備存量需求」等200億元。

國防部也說，不對稱戰力部分受影響計「標槍飛彈籌補」、「刺針飛彈籌補」及「戰術數據鏈路暨聯戰指管系統」等415億元；保護戰鬥人員部分，受影響計「戰鬥個裝」、「F-16型機後續訓練」、「5.56公厘步槍鋼心彈」、「推動14天擴編動員」及「軍事教育訓練」等88億元；至於照顧官兵，影響計「調增各級部隊基本維持定額業務費（營級月增1萬1700元、連級月增1萬500元）」、「調高生育補助至每胎10萬元」及「生活營舍修繕」等43億元。

國防部強調，台灣戰略縱深極短，無法用空間換取時間，必須在時間上積極爭取更早的預警、更快的決策以及更周全的整備，敵人不會等我方準備好才來進犯，堅實的國防力量是國家安全的保障。敵情威脅嚴峻，建軍備戰工作刻不容緩，懇請大院儘速審查預算，讓國防施政能在預算挹注下加速推動，齊心提升戰力守護國家安全。