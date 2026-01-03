　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

▲▼年曆,白沙屯媽祖。（圖／記者劉維榛攝）

▲白沙屯媽祖年曆，讓許多人看了有安心感。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「這年代還要年曆幹嘛？」一名網友表示，家中長輩每年都要掛上一本年曆或月曆，對他來說卻「完全沒用途」沒想到這番話立刻掀起網友熱烈反駁，「你懂什麼，現在年曆是一本難求」、「拿不到的人還會對你大小聲」；也有人分享實用功能，長輩用來記錄回診、繳費、小孩考試日期超方便。

一名網友在Threads納悶發問，似乎每個家庭的牆上會掛著年曆或月曆，對他來說根本是沒用途，「不懂這年代了，家裡還要這個能幹嘛？這有什麼用處呢？」

超夯！年曆、月曆「一本難求」

底下網友熱議，「自己不需要，不代表別人都不需要，這個需求的人很多，現在是一本難求」、「你不知道這個跟日曆在辦公室多搶手，以後只會越來越稀少，因為廠商開始不送了」、「我都買流浪狗基金會的月曆，每個月都有不同的狗狗貓貓照片，可以療癒身心」、「不掛年曆的話，無法感受過年的氛圍」、「以前在銀行工作 這是很受歡迎的伴手禮」、「你不知道現在日曆這種東西有多搶手，11月中就有人在問日曆什麼時候發，每年都發不夠，拿不到的人還會對你大小聲」。

留言串中，不少人掛上白沙屯媽祖、或是各種神明的年曆，直呼有種安心感，「媽祖在的地方，心就安」、「回家看到就很安心」、「我朋友特愛這種有神明圖案的，每次都會跟我要」、「看一下媽祖婆也不錯，每年都會留一本在家」、「白沙屯媽祖保佑我們」。

實用派也狂推：長輩生活全靠它記錄

除了信仰與習慣外，也有人指出年曆其實超實用，「家裡老人是拿來紀錄哪天回診，幾號拿處方箋」、「非常好用，紀錄小孩考試、出遊時間很方便」、「這很方便啊！擋電箱、要看幾月幾號都很清楚，撕下來背面還能給小孩畫畫，畫完還可以當紙垃圾桶」、「老人家年紀大、記憶力也差，現在的生活就是往醫院跑，這本月曆就是他們的生活重心，記錄回診時間、拿藥、提醒繳費，或什麼時候小孩子回來探望他們」、「我阿姨會拿來畫哪天需要寄貨、哪天要排公休；我媽會拿來看初一、十五吃素是哪天，明明就很多用途」。

01/01 全台詐欺最新數據

下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

年曆日曆萬用神明白沙屯媽祖長輩回診

