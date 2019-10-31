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美國會通過「台北法案」　外交部：具體行動助我鞏固邦交

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▲▼外交部長吳釗燮專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

有關美國聯邦眾議院外委會於美東時間30日通過「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」。外交部31日表示，這充分反映台美關係的緊密友好，美國國會展現一貫對台跨黨派支持。

美國聯邦眾議院由外交委員會亞太小組成員匡希恆(John Curtis, R-UT)於10月18日領銜提出「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」，簡稱為「台北法案」(TAIPEI Act)。眾院外委會在10月30日通過該法案。

此外，美國聯邦參議院院會於美東時間本月29日以「一致同意」方式表決通過由參院外交委員會亞太小組主席賈德納(Cory Gardner, R-CO)領銜提出的「台北法案」(TAIPEI Act)。

對此，外交部31日上午表示，這再次展現美國國會對臺灣參與國際事務、我國與其他國家交往的堅定支持，也充分反映臺美關係的緊密友好。

外交部強調，對於美國眾議院、參議院均積極採取具體行動協助我國鞏固邦交，表達誠摯感謝。同時，也對美國國會展現一貫對臺灣的跨黨派支持，表示高度歡迎及誠摯謝意，並將密切關注「台北法案」未來在美國國會審議的後續發展。

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