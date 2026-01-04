　
地方 地方焦點

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

▲▼警方循線追緝到彭男白色自小客車並在車內起出非法自製獵槍，同時在彭男身上搜出安非他命吸食器、注射針筒等。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲▼警方循線追緝到彭男白色自小客車並在車內起出非法自製獵槍。（圖／玉里警分局提供，下同） 

記者王兆麟／花蓮報導

去年12月31晚間7點多，花蓮57歲彭姓男子疑似施用毒品後開車上路，因後方有一輛貨車緊隨在後而誤以爲仇家跟蹤，在行經193縣道、玉里鎮坪頂部落路段時，竟持自製獵槍當街開槍示威恐嚇，被害人緊急煞車報案；玉里警分局獲報後兩小時內循線逮到人，在車內除起出作案獵槍，還搜出毒品吸食器，警方依槍砲、恐嚇及公共危險等罪嫌移送法辦。

▲▼▲▼警方循線追緝到彭男白色自小客車並在車內起出非法自製獵槍，同時在彭男身上搜出安非他命吸食器、注射針筒等。（圖／玉里警分局提供，下同）

經警方了解，案發當時，一部自小貨車沿193縣道往南行駛，前方則有一部白色自小客車。該部自小客車駕駛彭嫌疑誤認後方車輛緊跟為仇家尾隨，一時情緒失控，竟持獵槍開槍示警，所幸未造成人員傷亡，但行徑已嚴重危害公共安全。

玉里警分局接獲報案後立即派遣警力到現場採證，並同步啟動鷹眼小組調閱沿線監視器。警方過濾畫面鎖定涉案白色轎車行蹤，發現作案後往北逃逸，於是循線追緝，案發後不到兩小時在玉里鎮中華路一處鐵皮民宅前發現涉案車輛，大批警力一擁上前，當場逮捕涉案彭姓駕駛。

▲▼警方循線追緝到彭男白色自小客車並在車內起出非法自製獵槍，同時在彭男身上搜出安非他命吸食器、注射針筒等。（圖／玉里警分局提供，下同）

警方在車內後座腳踏板處，查獲一把非法自製獵槍，以及工業用底火（喜得釘）、鋼珠一批，初步檢視槍枝結構完整，將送鑑識單位檢驗殺傷力；附帶搜索在彭男隨身物品中搜出安非他命吸食器、注射針筒及毒品殘渣袋。

據彭姓男子表示，因一路發現後方貨車一直緊隨，誤以為是仇家找上門，一時情緒失控才開槍「示警」。

▲▼警方循線追緝到彭男白色自小客車並在車內起出非法自製獵槍，同時在彭男身上搜出安非他命吸食器、注射針筒等。（圖／玉里警分局提供，下同）

警方依槍砲、恐嚇及公共危險等罪嫌將彭男移送法辦。

警方懷疑彭男施用毒品，對彭男實施唾液快篩，結果呈現毒品陽性反應。警方後續調查彭男並不具備原住民獵槍持有資格，且作案車輛竟懸掛註銷車牌。訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇罪及毒駕公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦；針對懸掛註銷車牌部分，則依道路交通管理處罰條例重罰並查扣車輛。

玉里警分局長黃清暉表示，民眾於行車過程中如發生誤會或糾紛，應保持冷靜並立即報警處理，切勿因一時情緒失控而做出危險行為；警方秉持犯罪零容忍原則，對於任何危害公共安全之不法行為，均將嚴正執法、迅速查辦，持續守護轄區治安，確保民眾生命與財產安全。
 

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

