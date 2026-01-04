美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　法律專家揭「進了法院就沒差」

▲馬杜洛被抓捕至美國。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美軍近日發動境外突襲行動，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子。兩人預計5日在曼哈頓聯邦法庭受審。儘管外界對於美國總統川普（Donald Trump）動用武力進入主權國家抓人的行為存有法律爭議，但法律專家指出，根據美國司法先例，逮捕過程的合法性恐怕不會影響法庭的審判。

曼哈頓受審 馬杜洛恐面臨數十年監禁

根據知情人士透露，馬杜洛搭乘的飛機已於週六晚間抵達紐約郊區機場，隨即由美國緝毒局（DEA）接手處理。目前馬杜洛被關押在布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center），最快將在週一出庭。

紐約南區聯邦地方法院已公布對馬杜洛的4項指控，包含毒品恐怖主義共謀、進口古柯鹼共謀及非法持有機關槍。起訴書指出，馬杜洛政權與毒梟勾結，將委內瑞拉變成了毒品轉運站，利用走私利潤致富並鞏固政治權力。

「形同綁架」 川普軍事行動引發國際法爭議

這場突襲行動引發學界與國會議員抨擊。批評者認為，國際法並不允許美國單方面攻擊外國並將其領導人帶回國受審。參議院情報委員會民主黨領袖華納（Mark R. Warner）痛批，若此舉可行，那未來中國是否能以此為由抓捕台灣領導人？俄羅斯是否能如法炮製綁架烏克蘭總統？這將導致全球秩序崩潰。

儘管爭議不斷，川普政府仍堅稱行動合法。國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，這在本質上就是一場針對「在逃通緝犯」的逮捕行動。川普更在記者會上提到，委內瑞拉盜取美國石油，並稱在過渡計畫確定前，美國將會直接「管理」這個南美國家。

專家揭現實 只要人在美國法庭就得受審

法律專家指出，無論逮捕過程是否涉及「綁架」，一旦被告站上美國土地，法院通常不會介入逮捕過程的爭議。德州理工大學軍事法專家柯恩（Geoffrey Corn）指出，最高法院自19世紀末以來的判例表明，被告不能以「我是被非法綁架來的」為由拒絕受審。

哈佛大學法學教授高德史密斯（Jack Goldsmith）也援引了1990年的「諾瑞加案」（Manuel Antonio Noriega）為例，當年美軍逮捕巴拿馬領導人諾瑞加，法院最終同樣支持政府有權對其進行審判。即便專家認為川普此次行動缺乏法律依據，但歷史經驗顯示，這很難成為馬杜洛脫罪的理由。

本案目前由高齡92歲的聯邦法官海勒斯坦（Alvin Hellerstein）負責，他過去曾有過反對川普移民政策的判決紀錄，目前他尚未對外宣布馬杜洛具體的出庭時程。