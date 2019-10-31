影／韓國瑜承諾「不讓你們受欺負！」：原住民離蛋黃區太遙遠容易被忽略

記者羅婉庭／桃園報導

國民黨總統參選人韓國瑜的傾聽之旅31日前往桃園，他上午在原住民後援會成立大會致詞表示，教育、醫療、建設、經濟，絕對這四件事情絕對不能讓原住民朋友受到欺負，但很多原住民住得離蛋黃區太遙遠，很容易被忽略。

適逢先總統蔣公誕辰紀念日，韓國瑜的桃園首站前往慈湖陵寢獻花致敬，緬懷先總統蔣公光復台灣、建設台灣、發展台灣的貢獻。隨後，韓國瑜轉往復興區角板山公園，參加原住民後援會成立大會，受到復興區鄉親們的熱烈支持，大家共同高喊「唯一支持韓國瑜」，展現原住民朋友們熱情與激情。泰雅族耆老致贈並幫韓國瑜穿上泰雅族的頭目裝，期盼韓國瑜高票當選。

韓國瑜致詞時首先用泰雅族語向大家問候「你的名字？」，獲得原住民們高聲回應「韓國瑜」，現場更有韓粉激動衝上台高喊「我們等一個人，韓國瑜！」。針對原民相關政策，他以荷包蛋形容原住民生活狀態，住在都市區是蛋黃區，住在偏鄉是蛋白區，很多蛋白區原住民朋友離蛋黃區太遙遠，很容易被忽略。

韓國瑜提出，有四件事絕對不能讓原住民朋友吃虧、受委屈，第一是教育，原住民小朋友與下一代一定享受平等教育資源與機會；第二是醫療，絕對不能因地理位置太遠、人數太少受到影響；第三是建設，不能因為原住民人數少，建設就七折八扣；第四是經濟，原住民很大困難是會生產，但是不會賣，只要能將生產與銷售合理化，原住民經濟就能改善，他強調，教育、醫療、建設、經濟等四項絕對不能讓原住民朋友受到任何欺負。

韓國瑜說，原住民總是充滿歡樂，帶給大家很大的感染力，這種原住民精神何嘗不是台灣價值的寶貴元素，他希望將原住民的精神傳播到全台灣，讓大家快樂。

韓國瑜強調，過辛苦日子的人太多了，他認為，從事政治活動的人肩膀上責任重大。希望大家明年1月11日為自己投下一票，投下去不僅希望能國泰民安、風調雨順，還要追求更大目標「台灣安全，人民有錢」。





▲韓國瑜出席原住民後援會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜前往慈湖謁靈，百歲人瑞到場支持。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜出席原住民後援會，陳學聖致詞。（圖／記者羅婉庭攝）

▲桃園市議長邱奕勝。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜出席原住民後援會，大批支持者到場參與。（圖／記者羅婉庭攝）