高鐵新班表跳過台中　楊瓊瓔：全線第二大站不該被繞過

▲台灣高鐵。（圖／記者彭懷玉攝）



記者崔至雲／台北報導

台灣高鐵宣布2026年2月2日起，調整班次，其中推出平日夜間直達車，首度推出「跳過台中、直奔南部」的直達列車。對此，立委楊瓊瓔指出，台中高鐵站為全線第二大旅運樞紐、且與台鐵新烏日站、捷運綠線三鐵共構，承載中彰投廣大通勤、就醫、就學與商務需求；要求新增班表應「加停台中」。

楊瓊瓔表示，直達車確實可縮短北高區間時間，但若一刀切地排除台中停靠，將錯置交通運量、忽視台中高鐵運量需求，對整體公共運輸吸引力、節能減碳與道路壅塞治理都不利。她強調：「台中是全線第二大站，有運量、有轉乘、有區域支撐功能；任何增班方案都應將台中納入核心節點之一。」

為兼顧效率與公平、速度與服務品質，楊瓊瓔提出三點訴求，一、資訊公開：請交通部與台灣高鐵公司每月公開「各站上下車統計、各車次停靠比、客流量」，並揭露夜尖班次直達效果之評估報告，供社會監督。二、停靠原則：制定「增班原則」——台中站停靠比應達90–95%以上，直達班次應配合特殊連假時段採行。三、試辦檢討：直達車先試辦3–6個月，將旅客滿意度、載客率納入KPI，以利規畫調整停靠站點。

她進一步指出，中部是傳產、科學、工業園區匯聚的關鍵門戶，台中站夜間「順向加停」可讓商務或觀光往返更順暢；同時，保留少量直達服務滿足特定長程需求，才是「兼顧效率與區域平衡」的專業班表設計。楊瓊瓔說：「高鐵要快，但更要把錢從哪來、服務誰、成效怎麼驗收說清楚。」

「台中不該被繞過，台中應被『看見』。」楊瓊瓔強調，自己將持續與市府交通局、在地民代與產學界共同督促高鐵公司，以民眾需求為中心的量化班表，守住中部民眾的乘車權益與生活品質。她也呼籲高鐵公司盡速研議各站點運量，於公布新班表前提出台中停靠之調整方案與時程，確保春節與開學前後旅運高峰能順利銜接。

最後，楊瓊瓔表示，交通與城市競爭力緊密相連；她過去在國會持續爭取中部軌道路網、轉乘設施與通學安全，未來也會秉持同樣標準，把運量最大、需求最迫切的台中放在第一位。「班表可以有分歧，原則不能走鐘，新增班次應加停台中。」

