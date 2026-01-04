51分超車前籃網隊友林書豪紀錄　古德溫笑：我會跟他說的！

▲台北富邦勇士古德溫單場拿下51分，破聯盟單場得分紀錄。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士4日於主場和平籃球館迎戰聯盟新軍洋基工程，洋將古德溫（Archie Goodwin）打出台籃職業生涯代表作！全場26投16中，其中包括8記三分球，瘋狂砍下51分，刷新由林書豪、辛巴共同保持單場最高得分紀錄，躍升聯盟史上單場得分王，賽後他也打趣地表示要向昔日隊友林書豪報告自己破了他紀錄。

對於締造聯盟新高，古德溫表現得相當平靜，賽後出席記者會他歸功於隊友、教練團對他的信任以及隨時做好準備，「我很感激這個時刻，但勝利更重要，我們現在非常需要贏球。」古德溫也直言，自己其實並不知道原本的紀錄是多少，也不是為了破紀錄而打，一切都是自然發生，他強調，球員若太執著於個人數據反而會打不好，因此他始終要求自己專注於當下，並保持一致性。

「我喜歡保持平穩的心態，不希望情緒起伏太大，」古德溫說道，「如果太興奮，有時會導致失誤或打得太急躁。不管我得30分、40分還是50分，我的態度都是一樣的。」

而古德溫的籃球履歷極其輝煌，他在2013年投入NBA選秀，以首輪第29順位被奧克拉荷馬雷霆選中，隨後交易至鳳凰城太陽展開職業生涯，NBA生涯效力過太陽、紐奧良鵜鶘以及布魯克林籃網，累積出賽165場，更曾在籃網時期與林書豪當過隊友。有趣的是，古德溫今天打破的正是前隊友林書豪2023年4月23日在對上新北國王所締造的單場50分紀錄（和辛巴2022年4月17日的50分並列最高），對此他也笑說「(對於打破他記錄)我會跟林書豪說的！」

勇士總教練吳永仁表示，球隊並未刻意幫助古德溫破紀錄。雖然第三節末有拉開到20分，後來雖然被追到12分差，但當時仍是以贏球為首要目標，紀錄的誕生純屬自然發生。

而隊友曾祥鈞也對古德溫的表現讚不絕口，指出古德溫手感來時根本擋不住，透露他在日常訓練時，即便防守球員已經守到他面前，古德溫仍能投進許多高難度進球（Tough Shots），「今天的表現只是將他的能力在比賽中最大化。」