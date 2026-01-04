　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

51分超車前籃網隊友林書豪紀錄　古德溫笑：我會跟他說的！

▲台北富邦勇士古德溫單場拿下51分，破聯盟單場得分紀錄。（圖／記者李毓康攝）

▲台北富邦勇士古德溫單場拿下51分，破聯盟單場得分紀錄。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士4日於主場和平籃球館迎戰聯盟新軍洋基工程，洋將古德溫（Archie Goodwin）打出台籃職業生涯代表作！全場26投16中，其中包括8記三分球，瘋狂砍下51分，刷新由林書豪、辛巴共同保持單場最高得分紀錄，躍升聯盟史上單場得分王，賽後他也打趣地表示要向昔日隊友林書豪報告自己破了他紀錄。

對於締造聯盟新高，古德溫表現得相當平靜，賽後出席記者會他歸功於隊友、教練團對他的信任以及隨時做好準備，「我很感激這個時刻，但勝利更重要，我們現在非常需要贏球。」古德溫也直言，自己其實並不知道原本的紀錄是多少，也不是為了破紀錄而打，一切都是自然發生，他強調，球員若太執著於個人數據反而會打不好，因此他始終要求自己專注於當下，並保持一致性。

「我喜歡保持平穩的心態，不希望情緒起伏太大，」古德溫說道，「如果太興奮，有時會導致失誤或打得太急躁。不管我得30分、40分還是50分，我的態度都是一樣的。」

而古德溫的籃球履歷極其輝煌，他在2013年投入NBA選秀，以首輪第29順位被奧克拉荷馬雷霆選中，隨後交易至鳳凰城太陽展開職業生涯，NBA生涯效力過太陽、紐奧良鵜鶘以及布魯克林籃網，累積出賽165場，更曾在籃網時期與林書豪當過隊友。有趣的是，古德溫今天打破的正是前隊友林書豪2023年4月23日在對上新北國王所締造的單場50分紀錄（和辛巴2022年4月17日的50分並列最高），對此他也笑說「(對於打破他記錄)我會跟林書豪說的！」

勇士總教練吳永仁表示，球隊並未刻意幫助古德溫破紀錄。雖然第三節末有拉開到20分，後來雖然被追到12分差，但當時仍是以贏球為首要目標，紀錄的誕生純屬自然發生。

而隊友曾祥鈞也對古德溫的表現讚不絕口，指出古德溫手感來時根本擋不住，透露他在日常訓練時，即便防守球員已經守到他面前，古德溫仍能投進許多高難度進球（Tough Shots），「今天的表現只是將他的能力在比賽中最大化。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳水扁開節目被下令不准播　總統府：最重要是健康受到最好照顧

陳水扁開節目被擋！矯正署駁回申請　總統府：健康最重要

51分超車前籃網隊友林書豪紀錄　古德溫笑：我會跟他說的！

初選倒數拚人氣！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台

再拋承諾　賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬元」

住家衛星照遭揭！沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

陳水扁節目喊卡　蔡易餘尊重：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

陳水扁開節目被下令不准播　總統府：最重要是健康受到最好照顧

陳水扁開節目被擋！矯正署駁回申請　總統府：健康最重要

51分超車前籃網隊友林書豪紀錄　古德溫笑：我會跟他說的！

初選倒數拚人氣！邱議瑩合體黃捷車掃吸睛　賴瑞隆造勢找9立委站台

再拋承諾　賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬元」

住家衛星照遭揭！沈伯洋站台賴瑞隆　讚高雄能抵抗外部政治壓力

憂21％國防預算延宕　國防部批消耗寶貴時間：中共將具犯台能力

陳水扁節目喊卡　蔡易餘尊重：保外就醫有對應規定「扁會做好評估」

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

蔡易餘獻生日祝福　黃榮利嗆連年紀都灌水：我體重控制非常好

外聘講師強制猥褻女職員　台南地院判8月徒刑、緩刑3年

讓古德溫轟51分太難堪！洋基開季5連敗、李逸驊令「一週兩練」特訓

上士潛水亡「遺體陳屍沙灘」　澎防部：全力助家屬喪葬與撫卹作業

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

【是風火輪嗎？】印度摩天輪飆速狂轉　無門纜車飆到飛起全場尖叫

政治熱門新聞

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

陳水扁：卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》　播出會抓回籠

高鐵新班表跳過台中　楊瓊瓔：全線第二大站不該被繞過

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

美軍特種部隊閃電生擒馬杜洛　邱毅：中國也有這部隊！聽說更厲害

美軍逮捕馬杜洛　財經網美：哪個不長眼的打台灣會被斬首吧

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

賴清德：基本工資今年可望「跨過3萬」

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話

賴清德喊話立委：正經工作不做國家不會進步

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

被關一年可一笑置之　柯文哲：但民進黨再搞黃國昌必焦土政策

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

更多熱門

相關新聞

古德溫單場轟51分破林書豪、辛巴聯盟紀錄

古德溫單場轟51分破林書豪、辛巴聯盟紀錄

PLG職籃4日由台北富邦勇士迎戰新軍洋基工程隊，勇士洋將古德溫今天在主場和平籃球館不僅上半場就轟20分，下半場他火力更猛，再轟下31分，單場26投16中、包括8顆三分球，單場繳出51分，刷新聯盟由林書豪、辛巴（Sim Bhullar）共同保持的50分單場得分最高紀錄，也幫助勇士最終以126比105擊潰洋基工程，收下2連勝。

王世堅開球　特攻吞敗裁判遭噓爆

王世堅開球　特攻吞敗裁判遭噓爆

辛特力大讚：林志傑是真正領袖

辛特力大讚：林志傑是真正領袖

開賽就飆招牌三分球　林志傑親曝秘訣

開賽就飆招牌三分球　林志傑親曝秘訣

林志傑：和辛特力攜手回歸意義重大

林志傑：和辛特力攜手回歸意義重大

關鍵字：

古德溫台籃富邦勇士單場得分林書豪

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面