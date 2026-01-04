快訊／川普宣布「立即接管」委內瑞拉　直到安全完成權力交接

▲川普開記者會宣布接管委內瑞拉。（圖／翻攝自Facebook／The White House）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於周六在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行的新聞發布會上宣布，隨著委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被捕，美國將採取行動「立即接管」該國政務，以確保局勢穩定。

川普總統明確表示，美方將在委內瑞拉建立過渡性的行政管理，直到能夠建立一個安全且合法的政府。

▲川普PO出馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）



「我們將繼續執政，直到能夠安全、妥善、審慎地完成權力交接，」川普對記者表示。「我們不想讓其他人上台，導致我們再次面臨過去幾年那樣的混亂局面。因此，我們將採取主導地位。」

據了解，原本外傳川普考慮由諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉前反對派領導人馬查多（Maria Corina Machado）接掌政權。不過，川普今天公開否定馬查多出任臨時領導人的可能性，並透露，美國目前正與遭罷黜的前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之核心副手展開合作。

川普在記者會上指出，馬查多在委內瑞拉國內的政治基礎不足，難以凝聚足夠支持。他直言：「要讓她成為領導人，將會非常困難。」認為馬查多既缺乏廣泛民意支持，也未獲得足夠的尊重。

▼諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。（圖／路透）