社會 社會焦點 保障人權

猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽媽男友猥褻性侵188次　判5年6月

▲▼猜拳。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲男子與女友同居期間，對女友兩名幼女長期實施猥褻，犯行手段惡劣。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者董美琪／綜合報導

台中地方法院日前針對一起同居人妨害性自主案件作出判決。一名代號為A男的成年男子，利用與同居女友及其兩名稚女同住一室的機會，長期對當時均未滿14歲的姊妹倆伸出魔爪。法官審理後認為，A男行為嚴重戕害兒童身心，依《乘機猥褻》、《強制猥褻》等罪名，合併判處有期徒刑5年6月。全案仍可上訴。

趁睡夢中下毒手　犯行次數驚人

判決書指出，A男自107年起與女友及其兩名女兒（下稱甲女、乙女）同住，四人共擠一間臥室。A男明知姊妹倆當時均未成年，竟從110年起，趁著夜晚甲女於上下舖下層熟睡之際，以平均「3天1次」的頻率，對其胸部及下體進行猥褻。

根據法院統計，A男對甲女的猥褻行為在不同階段分別達103次與81次；此外，A男更曾以「猜拳輸了要陪睡」為藉口，對妹妹乙女實施猥褻分別在110年至112年間實施3次猥褻，手段包括以「猜拳輸了要陪睡」為藉口、在南投老家無視乙女抗拒下手，以及春節趁共看筆電時伸狼爪猥褻。全案直到乙女向學校老師反映後，這起長期的家庭悲劇才被揭發。

辯稱「情同父女」分際難拿捏　遭法官駁回

在審理期間，辯護人曾主張被告已與被害人達成和解，且雙方同居多年「情同父女」，是因為未能拿捏肢體接觸分際才犯錯，請求依刑法第59條「情堪憫恕」減刑。

然而，承審法官嚴正指出，A男作為同居長輩，理應負起保護與教養責任，卻為滿足私慾，利用被害人年幼、性知識貧乏且不知抗拒的處境，多次侵害其身體自主權。法官認為其犯罪情節重大，且在審理過程中一度翻供，難認有何可憫恕之處，因此拒絕減刑請求。

法律觀點與判決結果

法院衡酌A男犯行橫跨被害人不同年齡層（未滿12歲之兒童及12歲以上未滿14歲之少年），分別適用《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑。

對甲女部分：成年人故意對兒童/少年乘機猥褻、強制猥褻等罪，共計一百餘罪。

對乙女部分：強制猥褻、猥褻未滿14歲女子罪，共計三罪。

應執行刑：合併應執行有期徒刑5年6月。

法官在判決書最後強調，由於定罪刑度已超過2年，不符合緩刑要件，A男必須入監服刑，為其傷害幼女身心的行為付出代價。

ETtoday新聞網提醒您：


發現兒少性剝削，請撥打110、113

