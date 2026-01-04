三生永續向前行！新北推百萬人種百萬樹全民行動

▲新北市農業局推動「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」，為城市種下綠意。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局持續推動「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」行動，號召民眾以實際行動守護環境、為地球永續盡一份心力。即日起至2026年4月21日止，只要完成植樹並上傳樹苗照片至官方網站，即可取得植樹證書，分享至個人社群後，每月還有機會參加抽獎，邀請全民一起為未來種下希望。

新北市攜手北臺7縣市共同推動「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」植樹計畫，透過全民參與的方式，讓永續理念化為能持續成長、回饋土地的具體行動。民眾可至官方植樹網站，依照自身條件申請適合的樹苗，由主辦單位協助媒合種植地點，或於自有土地、住家周邊進行種植，輕鬆參與綠化行動。

▲為鼓勵民眾參加植樹，農業局不定期舉辦植樹與抽獎活動，愛環境同時拿好禮。

為鼓勵更多人投入植樹行列，農業局自即日起至2026年4月，每月推出好禮抽獎活動。民眾完成種樹後，只要將樹苗照片上傳至「植樹日記」並領取「植樹證書」，再將照片分享至個人社群平台，並加上「#地球種下一棵樹好運植來抽抽樂」Hashtag及標註1位好友，即可參加抽獎。每月將抽出 Nintendo Switch、吸塵器、智慧手錶、飯店住宿券等豪華獎項，另有價值5,000元的新北幣及多項精美好禮，等著幸運民眾帶回家。

隨著節慶腳步展開，農業局期盼透過貼近日常、容易參與的方式，讓更多民眾加入植樹行列。特別是在迎接新年之際，節日象徵對未來的期許與守護，邀請大家為地球種下四季不息的生命力，共同打造更永續、美麗的環境。

農業局長諶錫輝表示，新北市長期以「三生永續」作為城市發展的重要方向，從生產、生活到生態，持續透過政策與行動深化永續實踐。歲末年終是回顧與展望的重要時刻，期盼藉由植樹行動，引導民眾在迎接新一年的同時，也為城市與環境留下長遠祝福，讓綠意在城市角落持續發亮。更多活動詳情，歡迎追蹤「新北市農業局－稼日蒔光」臉書粉專，或持續鎖定「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」活動官網。